Ministro pide a la Fiscalía revisar el caso de Facundo Molares porque recibió tratos crueles y humillantes





21/11/2020 - 18:59:48

La Paz.- El ministro de Justicia, Iván Lima, solicitó este sábado a la Fiscalía revisar el caso de Facundo Molares Schoenfel, exguerrillero de las FARC, porque recibió tratos crueles y degradantes durante los conflictos políticos y sociales de 2019. "He leído la acusación de la Fiscalía de 43 páginas y le pido al Fiscal General que revise la acusación, no encuentro ni un solo elemento o prueba para acusar penalmente a este ciudadano", informó Lima en una conferencia de prensa. El Ministro enfatizó que no se referirá a casos concretos en respeto a la independencia de la justicia, sin embargo, tomó nota del caso de Molares por la evidente vulneración de derechos humanos y ante la preocupación del gobierno argentino sobre este tema. De hecho, la Cancillería argentina pidió al juzgado que lleva el caso de Molares -vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero en 2019- considerar la cesación de su detención preventiva por su delicado estado de salud y por no existir pruebas en su contra. Al respecto, el Ministro de Justicia advirtió que "ninguna persona en Bolivia puede recibir ningún trato cruel, inhumano o degradante, la situación en la que estaba él, de retardación de justicia, de que nadie le diga por qué se lo está acusando". Remarcó que Molares sufrió tratos crueles y degradantes durante su detención. "Tiene un fallo renal, tiene COVID-19 -lamentablemente- y no teníamos ninguna condición en la cárcel de Chonchocoro para atenderlo. Se lo ha llevado al hospital, se lo ha enmanillado a la camilla donde estaba y eso se entiende, en derecho humanitario, como un trato inhumano, degradante", explicó. Molares, fue detenido por la Policía el 11 de noviembre de 2019, en medio de protestas de Montero, en Santa Cruz. Fue apresado estando herido. Por la gravedad de las heridas, Molares fue sometido a un coma inducido y posteriormente fue acusado de participar en la muerte de dirigentes cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, durante un enfrentamiento entre civiles en Montero, en el puente de la Amistad.