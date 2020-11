Evo Morales: El desafío del MAS es ganar en siete gobernaciones y 300 municipios





21/11/2020 - 12:06:16

Cochabamba, (ABI).- El expresidente Evo Morales afirmó que el desafío del Movimiento Al Socialismo (MAS) es ganar en al menos siete de las nueve gobernaciones del país y en 300 de los 339 municipios durante las elecciones subnacionales previstas para el 7 de marzo. "Hay que ganar por lo menos siete gobernaciones y mínimo en 300 alcaldías (...). Esa nuestra meta", afirmó el líder político durante la reunión con dirigentes nacionales del MAS que fue convocada para aprobar las bases para la selección de los candidatos a las subnacionales. Participa en esta cita el presidente Luis Arce, junto con el vicepresidente David Choquehuanca, así como los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez y de Diputados, Freddy Mamani; dirigentes sociales y representantes de los sectores vinculados con el MAS. Morales consideró que una victoria en la mayoría de los gobiernos regionales del país será el "mejor blindaje" para respaldar la gestión de "Lucho Presidente", el 67 presidente de la historia del país que ganó las elecciones del 18 de octubre con el 55,10% de los votos. De acuerdo con el calendario aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, los candidatos deben inscribirse hasta el 17 de diciembre, una fecha que, de acuerdo con Evo Morales, debe apresurar los plazos de elección de candidato. "No tenemos tiempo", admitió. "A mí me pone nervioso como elegir. Estamos a menos de un mes para inscribir candidatos", remarcó Morales poco después de asegurar que la reunión de este sábado no fue llamada para la elección de candidatos, sino para definir los lineamientos de ese proceso. Muchos de los asistentes de base y otros dirigentes que participaron en el ampliado corearon, en la inauguración del cónclave, el pedido para que sea "gente nueva" la que candidatee en las próximas elecciones subnacionales. "Somos mayoría. Por eso todos los ojos del país están en este ampliado. He estado recorriendo los nueve departamentos, recogiendo las inquietudes de nuestras bases que quieren que se respete el voto, que se respete la democracia de las organizaciones (...). Quieren que se dé oportunidad a nuevas personalidades", afirmó Luis Arce ante los asistentes del encuentro.