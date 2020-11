Twitter realizará traspaso de mando virtual de la cuenta oficial de la presidencia de EE.UU a Biden





21/11/2020 - 11:06:15

Europa Press.- Twitter ha informado de que entregará las cuentas oficiales vinculadas a la Presidencia estadounidense a Joe Biden y su equipo el 20 de enero, fecha de la toma de posesión, aunque el presidente saliente, Donald Trump, se niegue a ello. La compañía "está preparando activamente su apoyo a la transición de las cuentas institucionales de la Casa Blanca para el 20 de enero de 2021", ha explicado un portavoz en declaraciones al diario 'The Hill'. Así, traspasará las cuentas @POTUS, @whitehouse, @VP, @FLOTUS y varias más en coordinación con Archivos Nacionales y la Administración de Registros. Además tiene previsto reunirse con representantes del equipo de transición de Biden para abordar el uso de estas cuentas. La cuenta @POTUS (President Of The United States, Presidente de Estados Unidos) tiene más de 32 millones de seguidores. Los mensajes publicados por la Administración Trump serán archivados y la cuenta quedará limpia, sin ningún mensaje. En cualquier caso, a diferencia de lo que hizo en su día Barack Obama, Trump ha utilizado con mayor asiduidad su cuenta personal, @realDonaldTrump, que la oficial. Precisamente en esa cuenta personal es en la que ha vertido gran cantidad de acusaciones de fraude relativas a las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre que han sido etiquetadas como en disputa o directamente como desinformación por Twitter. En cuanto deje de ser presidente, Trump perderá los privilegios que da Twitter a los líderes mundiales y podría sufrir consecuencias por este tipo de mensajes.