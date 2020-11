Bolsonaro pide ayuda a países para combatir comercio ilegal de madera





21/11/2020 - 09:00:02

Agencia Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro dijo que el combate al comercio ilegal de madera en Brasil depende de una colaboración internacional que involucre a otros países, principalmente los europeos, ya que el continente es considerado el destino de gran parte del contrabando del producto. La declaración fue dada durante su transmisión semanal en directo por las redes sociales. "Esos países pueden ayudarnos. La Amazonia es inmensa, más grande que toda la Europa Occidental. Así que no es fácil cuidar todo eso, y las críticas se intensifican. Pero sí existe la deforestación ilegal", dijo el jefe de Estado, acompañado del ministro de Justicia, André Mendonça, y del comisario de la Policía Federal Alexandre Saraiva, superintendente del órgano en Amazonas. El martes, durante un discurso en la 12.ª Cumbre de los Brics, el mandatario dijo que el gobierno revelaría los nombres de los países que importan madera ilegal desde la Amazonia brasileña. Al retomar el tema durante la transmisión, declaró: "Tenemos los nombres de las empresas que importan ilegalmente la madera y de los países en los que actúan. No vamos a acusar a ningún país en concreto de cometer delitos, pero sí a sus empresas. Cuando pongamos un punto final a ese problema, se reducirá la deforestación en Brasil. Eso es lo que queremos. No basta con criticar, hay que presentar algo, y eso lo estamos haciendo." Bolsonaro mencionó otra vez el método desarrollado por la Policía Federal para identificar la procedencia de la madera incautada y exportada utilizando isótopos estables, una especie de ADN que muestra el origen geográfico del producto. El gobierno también planea movilizar a la Armada para supervisar el transporte de madera por agua. "Ese trabajo de la Policía Federal con el ADN, con los isótopos, comenzó hace unos meses. La Armada brasileña, que ya ha sido contactada, también actuará porque la madera sale por el agua. Es posible hacer barreras y contener el desplazamiento de esa madera. Lo que sea legal, pasará. Si no es legal, no pasará."" El ministro André Mendonça señaló que aunque el gobierno brasileño tiene su parte de responsabilidad, la lucha contra el contrabando de madera también debe ser enfrentada por los países que son destinos de esos productos ilegales. "En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra tarea y luchar contra la deforestación ilegal. Pero tampoco sirve de nada que luchemos aquí si otros países no combaten la importación ilegal de ese material", dijo.