El MAS en la Asamblea quiere cambiar fraude electoral por golpe de Estado





21/11/2020 - 08:12:01

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría absoluta en el Legislativo, pretende cambiar fraude electoral por golpe de Estado. El miércoles (18) intentó que la oposición aprobara una declaración camaral en ese sentido. Ese día los legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos abandonaron el hemiciclo, dijeron, para no “reescribir la historia” de acuerdo con una postura del partido gobernante. “Hubo fraude y en la resolución camaral (el miércoles el MAS) pretendía usarnos a los diputados de oposición para incluir el término golpe de Estado cuando no estamos de acuerdo con esa narrativa; eso es una narrativa del MAS para disfrazar, para distorsionar la realidad de lo que verdaderamente sucedió el año pasado; en 2019 no hubo golpe, en 2019 hubo fraude electoral”, sostuvo Edwin Bazán, diputado de Creemos. Después de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, dos días después y a sólo minutos de que Jeanine Añez se proclamara presidenta de Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del presidente. Entonces, la Asamblea, controlada por el MAS, respaldó la sucesión constitucional con la aprobación de la Ley de Prórroga de mandato y la convocatoria a elecciones generales. El senador pandino Luis Flores dijo a Página Siete que el MAS no pretende “reescribir” la historia, pero rechazó que la oposición la imponga. “El mejor homenaje a las familias de los fallecidos es la investigación transparente y eso es lo que debemos velar. No queremos reescribir la historia y es más, hemos manifestado que no nos pueden imponer la historia los partidos o agrupaciones de oposición; el MAS quiere una investigación transparente, no quiere tampoco la impunidad”. La diputada Estefanía Morales dijo el miércoles que “para nosotros, para el MAS, sí hubo golpe de Estado, hay muchas víctimas, muchos huérfanos, hay familias”. La Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó una auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019 a pedido de Evo Morales, concluyó que se alteró “la voluntad expresada en las urnas” y hubo “parcialidad de la autoridad electoral”. El estudio fue avalado por la Unión Europea. Morales renunció después de conocer el estudio, el 10 de noviembre, y un día después salió del país a México y luego se trasladó a Argentina. La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos afirmó a este diario que “es evidente y clarísimo que en 2019 ha habido un fraude electoral” y para “nosotros está claro que el MAS está tratando de meter una narrativa falsa, errónea y que atenta contra la historia y la verdad de lo que ha pasado en el país y no hay que ser científico para demostrar eso (fraude), es que en el país y aquí ha habido fraude electoral”. Planteó dos cuestionamientos que a su juicio avalan las consecuencias del fraude electoral. “¿Si ha habido golpe de Estado es el Legislativo, controlado por el MAS, a la cabeza de Eva Copa, cómplice del golpe de Estado? ¿Si ha habido golpe de Estado por qué se permitió un proceso democrático, una elección democrática con todos los veedores internacionales donde ha sido ratificado el MAS?”. La expresidenta del Senado Eva Copa (MAS), que sucedió en el cargo a Adriana Salvatierra, posesionó a seis de los siete vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 19 de diciembre de 2019, en reemplazo de vocales que entonces fueron enviados a las cárceles de manera preventiva y acusados de perpetrar el fraude electoral. Copa, el 20 de enero de 2020, participó en la promulgación de la Ley 1270 Excepcional de Prórroga del Mandato junto a Añez en Palacio de Gobierno. Henry Montero, senador de Creemos, dijo en radio Panamericana que un proyecto camaral pretendía “afirmar que hubo golpe de Estado y que esas víctimas (de Senkata, Sacaba y en otros lugares del país) son producto de ese golpe de Estado”. Dijo que la oposición “no está para certificar si hubo o no golpe de Estado sino que los procesos de investigación sean transparentes” y establezcan los hechos. Los conflictos sociales empezaron la misma noche del 20 de octubre de 2019, después de la suspensión inexplicable del conteo rápido, y se prolongó hasta noviembre. El 19 de noviembre de 2019, grupos afines MAS intentaron ingresar a la planta de YPFB en Senkata, dinamitaron el muro del recinto y trataron de ingresar, pero fueron contenidos por militares. En este sector de El Alto fallecieron 10 personas por impacto de bala. Antes y después de la renuncia de Morales murieron 36 personas, incluidos los fallecidos en Sacaba, según Human Rights Watch. El jueves (19), el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo en Senkata que los familiares de las “víctimas de esta masacre” pidieron justicia. El titular de Defensa Edmundo Novillo, también visitó el lugar y dijo que “los delitos que se han cometido son delitos de lesa humanidad” en 2019. El exviceministro de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca, del gobierno de Añez, recordó en Panamericana que “las leyes que pasaba el Legislativo (controlado por el MAS) el Ejecutivo, venían con rótulo de presidenta de transición y en muchos casos presidenta constitucional de Bolivia; los presidentes (de las cámaras) asumían que Añez era la presidenta por sucesión constitucional, y con eso se cae la versión de golpe de Estado cuando en realidad hubo fraude electoral” en 2019.