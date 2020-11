Mallku dice que si fuera Ministro de Gobierno, Murillo, López, Evo y Romero irían a Chonchocoro





21/11/2020 - 07:56:07

Erbol.- Felipe Quispe, el “Mallku”, sostuvo este viernes que si fuera Ministro de Gobierno irían a la cárcel de Chonchocoro no sólo los exministros del gobierno transitorio Fernando López y Arturo Murillo, sino también Evo Morales y su exministro Carlos Romero. “Si yo hubiera sido Ministro de Gobierno, se habrían quedado aquí en Chonchocoro Fernando López, Arturo Murillo, y otros más, inclusive al Evo Morales hay que meterlo porque también mató a la gente, al Carlos Romero debe varios muertos en Achacachi, en la UPEA de El Alto”, dijo el “Mallku” a Seo TV. Dijo que la ley no puede ser inclinada para “un lado nomás”. En tono de protesta, dijo que de haber sido un Mamani o Quispe ya estaría en la cárcel, pero a los q’aras no les tocan. Quispe también manifestó también que se logró parar al gobierno que era, en su opinión, de extranjeros, mencionado a apellidos como Marinkovic y Longaric, sin embargo, también expresó sus críticas para quienes regresaron de Argentina. “Hay gente que se ha escapado en Argentina, escapan llorando y llegan bailando. Eso es el oportunismo”, afirmó. En cuanto a su candidatura a Gobernador, el “Mallku” manifestó que sigue buscando una sigla. Respecto al MAS, Quispe señaló que ese partido ya proclamó a Franklin Flores como candidato en Ayo Ayo y que, para él, eso es sagrado.