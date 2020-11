Gobierno advierte con enviar proyecto al Legislativo para subir de 3 a 7 número de magistrados del Consejo de la Magistratura





20/11/2020 - 19:26:33

Sucre, (ABI).- El Ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió con enviar un proyecto de Ley al Legislativo para subir de 3 a 7 el número de magistrados en el Consejo de la Magistratura, debido a los retrasos en la designación de jueces. "Si hasta el martes no tenemos una señal clara del Consejo de la Magistratura, el miércoles está ingresando el Proyecto de Ley (a la Asamblea Legislativa Plurinacional) para cambiar el número de Consejeros de la Magistratura a siete consejeros", advirtió Lima. Actualmente, el Consejo de la Magistratura cuenta con tres magistrados desempeñando funciones, con quienes el Ministro de Justicia sostuvo reuniones, como parte de la agenda que cumple en Sucre. Durante su permanencia en Sucre, identificó un problema para la justicia en el Consejo de la Magistratura porque no cumplió con el nombramiento de 151 jueces cuyos cargos acéfalos inciden en la acumulación de más de 300.000 casos pendientes en Bolivia. Lima dijo que el martes de la siguiente semana, cuando se celebre la Cumbre Nacional de Justicia en La Paz, será el plazo máximo para que el Consejo de la Magistratura muestre "señales claras". "El Consejo de la Magistratura parece ser el problema de la justicia. No puede ser que el país tenga 303.400 casos pendientes porque eso implica familias en la incertidumbre, gente que pierde su casa y mucho dolor para los bolivianos y esta realidad tan lacerante no está funcionando porque el Consejo de la Magistratura no ha nombrado a 151 jueces", dijo Lima en contacto con los periodistas.