Costas preocupado por el repunte de casos de Covid-19 convoca a tomar conciencia y no aflojar las medidas de bioseguridad





20/11/2020 - 16:24:26

Santa Cruz.- Durante la inauguración de la Escuela de Campo – Huertos en Casa que se ha instalado en el Instituto de Investigación Agrícola “El Vallecito” de la UAGRM, el Gobernador Rubén Costas anunció la reunión del COED, en la cual se analizará la situación epidemiológica del departamento en especial el tema del rebrote y repunte de casos que comienza a sentirse al igual que en otras partes del mundo que se encuentran en la cresta de la ola que parece ser más significativa que la anterior. “Con seguridad el rebrote va suceder en el país y lo venimos diciendo para que la gente asuma con responsabilidad y tome conciencia de lo que puede pasar, porque ahora hay un relajamiento en todos lados y lo vengo diciendo en el COED y lo vamos a seguir manifestando porque el repunte en el tema del Covid-19 ya empieza a sentirse y a esto se suma el dengue que amenaza con ser otra epidemia”, expresó Costas, al decir que estas dos epidemias en conjunto serán tremendamente difícil enfrentar. “No me gusta atemorizar, pero es mi deber como primer servidor público pedirle a la gente que hagamos un esfuerzo para poder enfrentar nuevamente al virus, con la certeza que lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora”, remarcó el Gobernador al decir que actualmente estamos más preparados con hospitales, médicos y todos los equipos de bioseguridad. La primera Autoridad del Departamento exigió a la población mantener una conducta ciudadana, a no aflojar las medidas de bioseguridad, el barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento social, porque son la única forma de protegerse del virus; “Que no haya ningún tipo de pánico, pero hay que ser claros y debo pedirle a la gente que la conducta ciudadana vuelva a ponerse en práctica, que no se relaje, que el Covid-19 sigue existiendo y otra vez está causando situaciones dramáticas en el mundo y con seguridad va llegar ese repunte a Santa Cruz”, remarcó.