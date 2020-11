Ministra Mendoza: Gobierno de facto dejó una deuda por $us 1.522 millones





20/11/2020 - 16:14:42

La Paz, (ABI).- La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó este viernes que el gobernó de facto de Jeanine Añez dejó una deuda por 1.522 millones de dólares, producto de 14 operaciones crediticias con organismos internacionales, de los cuales solo ocho fueron aprobadas por la anterior legislatura de la Asamblea Legislativa. "Hemos hecho una reconstrucción del endeudamiento externo y a la fecha nos han endeudado en 1.522 millones de dólares, el gobierno de facto ha endeudado en 1.522 millones de dólares. Se traducen en 14 operaciones de las cuales 8 solamente fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional", afirmó Mendoza en rueda de prensa. La autoridad aseguró que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiera accedido y aprobado todos proyectos de créditos que a lo que pretendía acceder el régimen de facto, habría comprometido "seriamente la sostenibilidad del país". Mendoza dijo que el gobierno del presidente Luis Arce a la fecha analiza las diversas operaciones crediticias, de las que muchas estaban dirigidas y fundamentadas supuestamente a frenar la pandemia de COVID-19 "Ahí se tiene que hacer un control posterior". El último crédito aprobado por el gobierno de facto fue el realizado el 24 de agosto el cual autorizó la suscripción del Convenio de Crédito CBO 1036 02 K con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $us 119 millones (100 millones de euros), que ahora requiere la autorización de la Asamblea Legislativa para ser empleado en la lucha contra la pandemia. Además, aprobó las operaciones crediticias externas provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), por un monto total de 704 millones de dólares. También autorizó un crédito de la CAF por 350 millones de dólares, mismos que no fueron aprobados por la anterior legislatura.