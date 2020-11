El abogado de Trump suda tinte para el cabello mientras habla del supuesto fraude electoral





20/11/2020 - 15:49:43

RT.- La cara sudorosa del abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, durante una conferencia de prensa de este jueves, dedicada a los últimos pasos del equipo del presidente estadounidense en relación con el recuento de votos, se hizo viral en las redes sociales y provocó una ola de memes. Durante su discurso, el letrado no paraba de sudar y a menudo se tomaba descansos para limpiarse la cara y las visibles gotas en la frente. En un momento dado, chorros, de lo que parece ser tintura para el cabello, corrían por ambos lados de su rostro. Los usuarios de Twitter no tardaron en comentar lo ocurrido. "El tinte para el pelo de Rudy Giuliani (¿o el bronceador?) está goteando y no tiene ni idea. Estoy llorando, literalmente riendo", escribió un internauta, mientras otro apuntó que el abogado no presentó "ninguna prueba" del fraude electoral, "sin embargo, sudó muchísimo". "En serio, alguien debería llamar a su familia", tuiteó una usuaria y agregó: "Esto es un desastre". Algunos internautas compararon a Giuliani con un personaje de la comedia 'Mi primo Vinny', Zorg de 'El quinto elemento' y Gustav von Aschenbach de 'Muerte en Venecia'. It appears that Rudy Giuliani is sweating through his hair dye. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX — The Recount (@therecount) November 19, 2020