Evo Morales pide la repatriación del argentino miembro de las FARC detenido en Bolivia en las protestas de 2019





20/11/2020 - 14:48:29

La Paz.- El expresidente Evo Morales se sumó este viernes al pedido de varias organizaciones para que el ciudadano argentino Facundo Molares Schoenfeld, detenido en Bolivia desde hace un año, sea repatriado por razones humanitarias. "Nos sumamos al pedido que hacen las organizaciones de Derechos Humanos y políticas de Argentina para que, por razones humanitarias y ante la vida en serio peligro, repatrien al fotoperiodista argentino, Facundo Molares, preso político del gobierno de facto desde noviembre de 2019", expresó Morales, a través de su cuenta en Twitter (@evoespueblo). La agencia ABI menciona una publicación del diario argentino Página 12, donde una veintena de organizaciones del vecino país, entre las que destaca Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo, emitieron un comunicado para pedir la repatriación de Molares Schoenfeld por razones humanitarias "ante la grave situación y riesgo de vida". Pues "el estado de salud de Facundo se agrava cada vez más: hoy se detectó líquido en los pulmones, por lo cual fue trasladado con urgencia a una unidad sanitaria, donde se le practicó un hisopado que dio positivo de Covid-19", detalla el documento. Asimismo, Página 12 describe que Molares Schoenfeld "es periodista y fue detenido y luego encarcelado en Bolivia por disposición de las autoridades del entonces gobierno de facto de ese país. Había viajado en octubre de 2019 para cubrir las elecciones generales para la revista digital Centenario de Argentina (y) al día de hoy, lleva 12 meses detenido ilegalmente en un proceso plagado de irregularidades". El 13 de noviembre de 2019, el entonces comandante de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, identificó al ciudadano argentino como presunto miembro de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y aseguró que fue herido en los enfrentamientos con los efectivos del orden dos días antes de esa fecha. "Se establece que se trataría de un súbdito argentino perteneciente a las FARC y que estaría en calidad de instructor en el área en un enfrentamiento anterior donde perdieron la vida dos componentes de lado del movimiento cívico en Montero, donde él también habría resultado herido", afirmó en esa oportunidad Mercado. Al día siguiente, el mismo Mercado señaló que existen evidencias de que Molares, alias "El Comandante Camilo", participó de forma directa en la planificación y acción de la muerte de los cívicos, Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra. Sus declaraciones publicadas en Infobae Infobae publica la noticia de que "el guerrillero argentino Facundo Molares Schoenfeld, quien participó de las protestas en Bolivia y fue detenido tras ser identificado mientras estaba en coma, declaró por primera vez ante la justicia de ese país y admitió que estuvo en un enfrentamiento en el que murieron dos personas". El antiguo miembro de las FARC, donde era conocido como “alias Camilo”, confirmó la versión que entregó la policía semanas atrás: resultó herido en un enfrentamiento en la localidad de Montero, en el que murieron dos miembros de los grupos cívicos. Llegó a un hospital el lunes 11 y, por la naturaleza de su estado, se activó el protocolo de seguridad, dice Infobae. “Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”, son las declaraciones de Molares en Infobae. Entonces el argentino Molares no es periodista como dice Página 12, sino un terrorista de las FARC que vino a Bolivia donde participó en enfrentamientos armados donde murieron dos cívicos cruceños, tal como el mismo lo reconoce en sus declaraciones.