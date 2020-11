Comité pro Santa Cruz llama a partidos a conformar un frente poderoso para encarar subnacionales





20/11/2020 - 13:49:02

Erbol.- El Comité por Santa Cruz convocó a los partidos políticos y agrupaciones a una Cumbre por la Unidad, con el objetivo de encarar las elecciones subnacionales en conjunto con un solo frente que compita contra el Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente cívico Rómulo Calvo manifestó que se ha aprendido de las malas experiencias del pasado, ocurridas por las candidaturas separadas, por lo cual considera que la unidad es la única forma de tener un país mejor y una política diferente. “Bolivia, Santa Cruz les exige hoy (a los partidos) que en unidad vamos hacer una Bolivia, una Santa Cruz diferentes. Si ustedes no están presentes, Santa Cruz va a responder en su momento con el voto, necesitamos estar unidos”, advirtió. Recalcó que en el pasado la falta de unidad llevó a una derrota electoral, aunque no confía en los resultados, por lo cual en esta ocasión el camino debe ser de unidad para evitar “perder” la Gobernación y Alcaldía de Santa Cruz. Calvo llamó a conformar un frente poderoso, dejando de la lado las ambiciones políticas. Indicó que la intención es replicar la cumbre de unidad en todos los departamentos, para no dispersar el voto. La cumbre en Santa Cruz se realizará para el jueves 26 de noviembre.