Virus Chapare: Sedes vigila el Trópico y emite 4 consejos





20/11/2020 - 09:31:01

Opinión.- El Servicio Departamental de Salud (SEDES) vigila el Trópico de Cochabamba ante la alerta por el Virus Chapare, una fiebre hemorrágica mortal que es propagada por ratones. Hay cuatro consejos que las autoridades sanitarias emitieron a la población. Si bien se presume que, inicialmente, un roedor transmitió el virus a un humano, ahora está comprobado que se contagia de persona a persona. Produce fiebre, dolor de cabeza, malestar abdominal, sarpullido, insuficiencia orgánica y hemorragias. Juntos, los síntomas pueden ser mortales debido a que aún no hay un tratamiento ni vacuna. El responsable de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo, instó a tener precaución, especialmente, durante la temporada de lluvia, que ya se aproxima al país. Durante ese período, según dijo, “los roedores invaden zonas periurbanas y se acostumbran a consumir los alimentos que la gente echa en los lugares de cosecha”. Confirmó que, de momento, no hay casos sospechosos en Cochabamba, pero mantienen vigilancia en el Trópico. SUGERENCIAS Para prevenir la propagación de este virus, Castillo emitió cuatro recomendaciones a la población. Una de ellas es evitar arrojar alimentos o dejarlos en proximidades a las viviendas porque pueden atraer ratones. En segundo lugar, sugirió ubicar el contenedor de basura a por lo menos 10 metros de distancia de la casa para impedir que los roedores proliferen y contaminen el espacio habitado por humanos. Por otro lado, sugirió atomizar con alcohol los alrededores de las propiedades que son vulnerables a la presencia de roedores. Finalmente, aconsejó lavar ciertos objetos con lavandina porque es un desinfectante eficaz de muchos virus. ANTECEDENTES El virus reapareció el año pasado, luego del brote de 2004 en el Chapare, es debido a su presencia inicial en esa provincia cochabambina que se atribuyó su nombre. En 2019 provocó tres muertes entre las cinco personas infectadas de La Paz. Las autoridades sanitarias no descartaron que antes se hayan producido más casos que se confundieron con dengue. Una publicación del medio argentino El Clarín abrió la posibilidad de cerrar fronteras entre ese país y Bolivia para evitar que el virus Chapare penetre en su territorio, no obstante, especialistas indicaron que hay poca probabilidad de contagio. Eduardo López, infectólogo del Hospital Gutiérrez de la nación vecina, explicó que “para que el virus llegue a Argentina los ratones deberían estar infectados con Chapare”. Algo que sería “improbable”. Los ratones, ratas o cuises no migran tantos kilómetros. Son peridomiciliarios. “Lo que sí podría haber, como se señala, es la transmisión de persona a persona. Pero quienes tienen Chapare, como en la mayoría de los virus hemorrágicos, no son asintomáticos (los casos leves igual mostrarían resfríos del nivel de una gripe) y eso complica su propagación, a diferencia del coronavirus”. No habría personas que contagien por no saber que están infectadas.