Sirmes advierte que no permitirá el retorno de los médicos cubanos





20/11/2020 - 08:40:13

Erbol.- El Sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (SIRMES) del departamento de La Paz, advirtió al Gobierno que no permitirán el retorno de las brigadas médicas cubanas puesto que se debe dar prioridad a los médicos así como especialistas bolivianos que se forman en otros países. “No hay la mínima posibilidad de que nosotros aceptemos de que vengan las brigadas cubanas”, anunció el dirigente del sindicato médico Fernando Romero en entrevista con ERBOL. Romero reflexionó que “somos el país que tiene menos médicos contratados con ítems y el que tiene más médicos desocupados”. El sindicalista además agregó que el trabajo “de acuerdo a la Constitución es un derecho inalienable de nuestros compatriotas”. También indicó que plantearon esa reivindicación a la Universidad y ellos están “alineados” en ese sentido. Según Romero, la currícula de la ELAN (Escuela Latinoamericana de Medicina) de Cuba no tiene correspondencia con el grado de estudios en Bolivia y cita el ejemplo de que la UMSA nunca aceptó la homologación. Romero aseguró que los médicos cubanos disfrutaban de algunos privilegios que algunos bolivianos no tenían. Respecto al presupuesto del Estado destinado al sector salud, expresó que “un gobierno socialista no puede mantener esa situación”, reiterando el llamado a destinar más del 10% para el sistema sanitario.