Morales no deja la política y articula su gabinete para cuidar la gestión de Lucho





20/11/2020 - 08:10:52

Cochabamba.- El expresidente Evo Morales no deja la política como lo había anunciado muchas veces y, por el contrario, organiza reuniones con sus exministros con quienes ayer, en Colcapirhua, conformó su gabinete "para cuidar la gestión de Lucho". “Quiero decirles a todos. Vamos a cuidar la gestión de Lucho (Luis Arce)”, dijo el expresidente y presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, que ayer reunió a quienes fueron sus colaboradores durante su gobierno. Este encuentro de rearticulación de su equipo se dio en el Centro Cultural de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba, informa Página Siete. “Eso no significa cuotear, por sí acaso, no se entienda (así), vamos a cuidar. Hay experiencia en la gestión pública, esa va a ser una de las tareas de todos los compañeros que tenemos”, se apresuró a aclarar Morales al término de la reunión con sus excolaboradores. Para Evo Morales, los anuncios de dedicarse a la piscicultura quedaron atrás. El expresidente aún se mantiene en la arena política organizando encuentros, ampliados y reuniones con el exgabinete como si fuera la máxima autoridad, dice Los Tiempos. “Más me voy a dedicar a tambaquí, a tener una piscina de tambaquí. Están ganando bien mis compañeros con piscina de tambaquí. En ocho meses tienes 5 mil dólares de utilidad neta”, había dicho el expresidente a la BBC el 29 de octubre, luego de que Luis Arce ganara las elecciones y Morales determinara su retorno. Defender el proceso de cambio Morales escribió en su cuenta de Facebook que estaba reunido con el exvicepresidente Álvaro García Linera, algunos exministros, exviceministros y exfuncionarios que lo acompañaron durante su gestión. El encuentro tuvo un solo objetivo: “defender el proceso de cambio”. El expresidente publicó fotografías de ese evento, en las que se observa al exministro de Seguridad Ciudadana Carlos Aparicio, al exfiscal general Ramiro Guerrero, a la exministra de Culturas Wilma Alanoca, al exministro de Gobierno Carlos Romero y a la exministra de Desarrollo Productivo Nélida Sifuentes, entre otras exautoridades. No se observó al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, un hombre muy cercano a Evo Morales, pero rechazado en su partido, informa Página Siete. Según Morales, la reunión fue netamente política y no logró concluirse por completo. “Se declaró cuarto intermedio, porque los compañeros tenían otros compromisos. Continuaremos entre los días 28 y 29 de diciembre”, dijo el exmandatario a tiempo de subir a un vehículo blanco, que sería de propiedad de la Mancomunidad del Trópico, refleja Los Tiempos. Asimismo, había otras dos camionetas con el mismo logo de la Mancomunidad. Otros ministros, como Romero, se fueron en el motorizado de algún colega. En tanto, García Linera se retiró en el vehículo Volkswagen (una “peta”) de su hermano, y a bordo llevaba a Sacha Llorenti. Uno a uno se fueron retirando al promediar las 18:00 sin hacer declaraciones. Muchos de ellos retornarán el fin de semana para participar del ampliado del MAS que definirá a los candidatos para las elecciones subnacionales y los lineamientos para la campaña, publica Los Tiempos. Fuentes del MAS dijeron a Página Siete que este encuentro de las exautoridades con Morales y García Linera fue para evaluar lo ocurrido en el último año de gobierno y la coyuntura política que tiene al MAS al mando del poder. Morales indicó que su partido político es el único que tiene un programa de cara al Bicentenario. El imperio La alusión a Estados Unidos no podía faltar en el discurso de Evo Morales, quien dijo que las pasadas elecciones marcaron una nueva derrota del imperio. “Desde Estados Unidos dijeron ‘el MAS nunca más’, el MAS sigue y con mucha fuerza. Y lo segundo que dijeron es: ‘el MAS no puede volver al Gobierno, ni Evo a Bolivia’. Ahora el MAS (está) en el Gobierno y Evo en Bolivia”, afirmó. La exautoridad agregó que el encuentro fue suspendido porque tenía compromisos internacionales, pero se volverá a realizar el 28 y 29 de diciembre, publica Página Siete. El exministro de Autonomías Hugo Siles contó que en la reunión las exautoridades relataron las experiencias que cada uno de ellos tuvo cuando dejaron el país “por la persecución política” que sufrieron por el gobierno de Jeanine Añez. “Nosotros hemos retomado contactos, todos los excolaboradores, pasándonos números de teléfono, para encontrarnos en sucesivos eventos”, explicó Siles. Además, agregó: “Ha habido compañeros que se emocionaron, han llorado, han contado sus experiencias principalmente en los procesos inventados y cómo han vivido asilados en la embajada”, contó a Página Siete.