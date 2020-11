La Fiscalía pedirá cárcel para Rivas, su defensa denuncia vulneración de derechos y presenta recurso





La Razón.- El exdirector de Migración Marcel Rivas se encuentra en celdas policiales acusado por dos delitos y esperando la audiencia en la que se definirá su situación legal. La Fiscalía pedirá en la audiencia su detención preventiva en la cárcel, mientras que la defensa del acusado presentó un recurso de Acción de Libertad aduciendo vulneración de derechos. El fiscal coordinador de La Paz, Sergio Bustillo, informó que Rivas se encuentra aprehendido, luego de sus declaraciones y las investigaciones que sacaron a la luz contradicciones y evidencia de demoras en el momento de registro en las oficinas de Migración de La Paz de la alerta migratoria para evitar la fuga de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Los indicios son suficientes para establecer los tipos penales de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, explicó y dijo que hay dos documentos con el mismo cite que muestran que Rivas estuvo al frente de Migración hasta el 5 de noviembre, día en el que se presume salieron de Bolivia los dos exministros acusados de corrupción en la compra de gases lacrimógenos. El acusado dijo que el 4 de noviembre se hizo efectiva su renuncia y que ya no estaba en Migración cuando habrían salido de Bolivia hacia Brasil las exautoridades. Para la Fiscalía, esa versión no corresponde con la investigación. “Hoy se ha hecho registro del lugar del hecho, hay documentos que contradicen lo que me dice (el exfuncionario)”, explicó Bustillos en una entrevista con Cadena A. La defensa de Rivas presentó un recurso de Acción de Libertad que será tratado este viernes, en busca de su libertad por haberse vulnerado sus derechos. También hizo conocer a la Fiscalía que está dispuesto a cooperar en la pesquisa. “Quieren algún trofeo, definitivamente”, aseguró el exfuncionario al momento de ser recluido en celdas policiales a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación legal. Bustillos reveló que a las 14.56 del 5 de noviembre Migración recibió la alerta migratoria, tras una serie de hechos que retrasaron ese trámite. A las 17.30 de ese día, Murillo y López ya estaban en Brasil, de acuerdo a información oficial. Justamente ahora se investigará si obtuvieron y cómo el sello migratorio boliviano para entrar a Brasil. La investigación aún está en curso para establecer responsabilidades en la huida de las dos exautoridades.