La OMS no recomienda el uso de Remdesivir para tratar a pacientes de covid-19 por la falta de resultados





20/11/2020 - 07:46:57

Europa Press.- Un órgano asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este jueves que no recomienda el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes hospitalizados de covid-19, ya que no hay pruebas suficientes de que mejore su condición o reduzca la necesidad de asistencia de ventilación artificial. La recomendación de la OMS se basa en nuevas pruebas que comparan los efectos de varios medicamentos en el tratamiento del coronavirus e incluye datos de cuatro ensayos internacionales aleatorios en los que participaron más de 7.000 pacientes hospitalizados con covid-19. Estos resultados han sido publicados por un panel de expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Guías de la OMS en la revista médica BMJ --publicada por la Asociación Médica Británica-- y forman parte de las llamadas "guías vivas" para lidiar con la COVID-19 con la intención de ayudar al personal sanitario a tomar mejores decisiones en su gestión. Tras examinar las pruebas, los expertos concluyen que el Remdesivir administrado por vía intravenosa "no tiene un efecto significativo en la mortalidad o en otros resultados importantes para los pacientes, como la necesidad de ventilación mecánica o el tiempo hasta la mejora clínica". En este sentido, recuerdan que la certeza de los resultados del antiviral es baja y añaden que no hay ninguna prueba de que Remdesivir tenga algún beneficio. Aún así, el grupo de expertos ha alentado la inscripción de más pacientes en los ensayos de Remdesivir para obtener más pruebas sustanciales, especialmente en relación con grupos específicos de pacientes, inciden. Asimismo, la OMS ha considerado que "no se entenderá la historia completa de Remdesivir hasta que su fabricante, Gilead, publique los informes completos de los estudios clínicos". El Remdesivir ha recibido atención mundial en el tratamiento de casos graves de coronavirus y se utiliza cada vez más en pacientes hospitalizados, sobretodo en Estados Unidos, donde incluso se le administró al presidente, Donald Trump. GILEAD ASEGURA ESTAR "DECEPCIONADO" CON LA RECOMENDACIÓN Por su parte, Gilead Sciences, el fabricante del antiviral, ha asegurado estar "decepcionado de que las directrices de la OMS parezcan ignorar los resultados", una recomendación del organismo mundial basada en un informe con datos que no se han puesto a disposición del público ni han sido revisados por pares. "Las recomendaciones de instituciones creíbles para el uso de Remdesivir como tratamiento estándar se basan en pruebas sólidas de múltiples estudios aleatorios y controlados publicados en revistas revisadas por pares que demuestran los beneficios clínicos de Remdesivir", ha incidido la compañía en un comunicado.