La UE recomienda aplicar conteo rápido para las elecciones subnacionales





19/11/2020 - 20:16:55

La Paz, (ABI).- La misión de expertos de la Unión Europea (UE) recomendó al tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicar mecanismos de conteo rápido para las elecciones subnacionales, previstas para el 7 de marzo de 2021. "Es una herramienta muy útil para los interesados, para que la misma noche electoral puedan contar con una proyección de los resultados. En cuanto a resultados preliminares, recomendamos que el TSE implemente un sistema de resultados preliminares", afirmó Alexander Gray, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE. Un día antes de las elecciones del 18 de octubre, el TSE determinó dejar sin efecto el uso del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) para priorizar el cómputo oficial. "Es preferible no generar confusión o incertidumbre en la ciudadanía con datos preliminares, que luego no puedan estar cercanos a los datos oficiales", afirmó en esa oportunidad Romero. De inmediato, este hecho generó críticas y susceptibilidades, entre políticos y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, las misiones internacionales de observación electoral respaldaron esa decisión y pidieron a los actores políticos que se remitan al conteo oficial. Ahora, ante la proximidad de las elecciones subnacionales, la UE sugirió que el Órgano Electoral ponga en marcha un sistema de conteo rápido. "Entendemos que en esa ocasión hubo problemas técnicos mayores que el TSE no podía superar, en el último momento, y que tomaron una decisión adecuada de no implementarlo, pero sí en el futuro, como una buena práctica, creemos que es necesario implementar un sistema de resultados preliminares", insistió Gray. Al respecto, Romero afirmó que aún no se tomó una decisión al respecto y que la sala plena se pronunciará cuando haya tomado una determinación. "Este es un tema que está todavía en análisis en la sala plena del TSE, se va adoptar una decisión sobre el Direpre en el transcurso de las próximas semanas y, por supuesto, esa información va a ser comunicada e informada a la ciudadanía", enfatizó. La sugerencia de la UE es parte del informe final, presentado este jueves, que convalida la transparencia y credibilidad del proceso electoral, que incluye 18 recomendaciones al TSE, entre ellas, que se haga un esfuerzo en cuanto al monitoreo de medios tradicionales y redes sociales, a fin de identificar con mayor eficiencia los casos de vulneración a las prohibiciones en época de campaña.