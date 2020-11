Policía no cumplió procedimientos en la custodía de la libreta militar de Evo Morales





19/11/2020 - 17:27:16

La Paz, (ABI).- La libreta militar del expresidente Evo Morales, que en febrero fue secuestrada por agentes de la Policía, no fue puesta en custodia de evidencias, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar. "La investigación establecerá porqué con la libreta militar no se cumplió correctamente con los procedimientos o dispositivos de la custodia de evidencias", dijo la autoridad policial luego de señalar que ya se toman declaraciones a policías que tuvieron relación con el caso. Los documentos personales del expresidente fueron secuestrados en momentos en los que Patricia Hermosa, quien fue su jefa de gabinete, estaba tramitando la inscripción de Evo Morales como candidato a senador ante el Tribunal Supremo Electoral. Aguilar precisó que la investigación partió con la pesquisa de lo que realmente sucedió cuando agentes de Inteligencia de la Policía detuvieron a Hermosa. Aguilar señaló que en ese caso no se cumplieron con los procedimientos establecidos sobre la "custodia de evidencias", pero anticipó que la investigación logrará establecer las responsabilidades necesarias y para ello ya se toman declaraciones a agentes involucrados. Explicó que la custodia de evidencias consta de un laboratorio de la escena del crimen y está a cargo de colectar y resguardar todas las evidencias o las pruebas bajo la dirección funcional del Fiscal asignado a un caso. "En el caso de la libreta militar no se procedió correctamente y se puede constatar que hubo fallas que hubiera cometido mi antecesor", dijo en alusión al exdirector de la FELCC, Iván Rojas, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el robo de ese documento. Precisamente, el exdirector de la FELCC divulgó, hace algunos días, un audio en el que le pregunta a una persona, identificada como el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa, sobre este documento. La supuesta exautoridad respondió que la libreta fue quemada.