Las funciones de Windows 10 que hay que conocer





19/11/2020 - 15:12:38

DPA.- ¿Trabaja con Windows 10 y cree que lo conoce bien? De todas formas, preste atención a estas características. Algunas funciones son desconocidas incluso para los usuarios más antiguos de este sistema operativo, ya sea porque suelen estar desactivadas por defecto o porque aún no se ha descubierto el potencial de muchas de estas propiedades. Por ello, aquí se detallan siete funciones de Windows 10 en general desconocidas, pero extremadamente útiles: - Sacudir ventanas: Klöss explica que esta divertida función ayuda cuando se han abierto muchas ventanas de forma simultánea. Si se sostiene una ventana desde su barra superior con el botón izquierdo del ratón (mouse) y se la "sacude", se minimizan cada vez más las otras ventanas abiertas. - Portapapeles extendido: Fue introducido con la versión 1809 de Windows 10. "La función no está activada por defecto y por lo tanto permanece oculta para muchos usuarios", señala Jörg Hähnle, autor de libros especializados en Windows y operador del portal de ayuda Paules-PC-Forum.de. Antes de la actualización, solo era posible guardar un elemento en el portapapeles; ahora, hasta 25. Sin embargo, el portapapeles debe ser activado antes por el usuario en la configuración de Windows. Allí encontrará el ajuste "Portapapeles" en "Sistema". "El portapapeles puede activarse ahora en el lado derecho en la sección con el mismo nombre", explica Hähnle. Los elementos se pueden agregar como siempre, con la combinación de teclas Ctrl+C o con el botón derecho del ratón y cliqueando en "Copiar". Con la combinación Windows+V se puede ver el historial del portapapeles. "La lista muestra todos los elementos copiados hasta el momento", detalla el experto. Los usuarios pueden así elegir su elemento deseado y pegarlo. "Incluso es posible guardar las entradas de forma permanente en la lista para que estén disponibles de nuevo cuando se reinicie el ordenador", agrega. - Escritorios virtuales: Son especialmente útiles para aquellos que trabajan con muchas aplicaciones abiertas, ventanas, o en varias actividades distintas. "Por ejemplo, se puede configurar un escritorio de trabajo y un escritorio privado", explica Sebastian Klöss de la asociación de la industria informática Bitkom. La creación de un nuevo escritorio es muy fácil. Se debe cliquear sobre "Aplicaciones activas" y luego bien arriba a la izquierda sobre "Nuevo escritorio". Bajo "Aplicaciones activas" se pueden ver también de un vistazo todas las ventanas de programas abiertos miniaturizadas. Si no se ha desactivado, al desplazarse hacia abajo se pueden ver las actividades de los últimos días. "Windows 10 recuerda lo que hemos hecho en el pasado", dice Klöss. Al ingresar una fecha se puede hallar, por ejemplo, el último documento de Word elaborado en aquel momento. - Modo nocturno: "El modo nocturno de Windows 10 reduce el componente azul de la luz emitida por la pantalla y por lo tanto proporciona un tono de color más cálido", explica Hähnle. Según afirma, esto permite un mejor sueño. Pero el modo nocturno también puede ser usado durante el día sin problemas. Se puede activar haciendo clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccionando "Configuración de pantalla", luego se lo puede encontrar en "Color". Allí no solo se puede configurar el horario de inicio y de finalización del modo nocturno, sino también dosificar el nivel de filtro de la luz. "La primera vez hace falta acostumbrarse al modo nocturno", advierte Hähnle, quien asegura que luego de algunos minutos el ojo se acostumbra a esa luz. - Función de dictado: Quien quiera escribir algo bajo el sistema Windows 10 no necesariamente tiene que tipear. "Con Windows 10 se pueden dictar textos muy fácilmente y ahorrarse así algo del trabajo de tipeo", señala el experto. La función de dictado se puede utilizar, por ejemplo, en programas como Wordpad. Se inicia con la combinación de teclas Windows+H y se desactiva al decir "detener dictado". Es necesario contar con un micrófono conectado, que en las laptops ya suele venir integrado. Además, aclara Hähnle, se deben controlar luego los textos dictados. Windows no siempre reconoce todas las palabras sin errores. Por otro lado, los sonidos de fondo pueden empeorar el resultado. - Post-it digitales: Las notas breves pueden ser creadas fácilmente en Windows 10 usando la función "Notas rápidas". Las "notas" se encuentran en el menú de inicio y se crean con un simple clic del ratón. Pueden ser colocados libremente en el escritorio y su tamaño y color pueden ser ajustados. "En vez de poner notas autoadhesivas en el marco de la pantalla, las notas aparecen en el escritorio" del ordenador, señala Hähnle. Las notas virtuales se pueden buscar de forma diferente que los "Post-it" de papel. - Agrandar páginas: Windows 10 tiene aplicaciones prácticas no sólo para escribir y tomar notas, sino también para la lectura. "Los textos de muchas páginas de internet tienen una tipografía muy pequeña y, sobre todo en textos largos, el esfuerzo que hacen los ojos para leer puede ser agotador", describe Hähnle. En ese caso, si se aprieta la tecla de Ctrl y se mueve la rueda del ratón se agrandan o se achican las páginas. Este truco funciona en principio en todos los buscadores. El tamaño de fuente establecido se guarda automáticamente para la próxima visita a esa página. Con la combinación Ctrl+0 se retorna el tamaño de fuente al tamaño estándar.