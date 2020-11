Exministro acusado de narcotráfico por EE.UU. llega a México y queda en libertad





19/11/2020 - 11:32:56

Europa Press.- El exministro de Defensa de México Salvador Cienfuegos (2012-2018) ha llegado este miércoles al país para ser juzgado allí, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde ha permanecido detenido un mes, decidiera el martes no presentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra él. Cienfuegos ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en Estado de México, procedente de Nueva Jersey, y ha sido recibido por autoridades de la Fiscalía General, quienes le han transmitido de manera oficial que han iniciado una investigación en su contra por supuestos delitos de narcotráfico que habría cometido al frente del Ministerio de Defensa durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. "El general Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación", ha trasladado la Fiscalía en un comunicado. El día antes, el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó de que Cienfuegos sería repatriado a México, después de alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que finalmente descartó presentar cargos contra el exministro de Defensa por los que fue detenido a mediados de octubre en Los Angeles. "Seguirá su proceso en México, retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas porque los hechos a los que hace alusión la investigación de Estados Unidos se cometieron presumiblemente en territorio mexicano", anunció Ebrard en rueda de prensa. También ha hecho referencia al caso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que "no hay nada oculto" en la retirada de los cargos por parte de la Justicia estadounidense contra el exministro Cienfuegos. "No es un acuerdo de impunidad (...). Es por tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación se mantenga sobre la base de respeto a la soberanía y la jurisdicción mexicana", ha aseverado el presidente, que ha indicado que "quien resulte responsable debe ser procesado ante la autoridad mexicana". SUPUESTO COLABORADOR DEL CARTEL Según las investigaciones de la 'Operación Padrino' del Departamento para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Cienfuegos, en colaboración con el que fuera director de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría colaborado a cambio de sobornos en el transporte, distribución y elaboración de sustancias ilícitas con el llamado cartel H-2, una escisión del mermado cartel de los Hermanos Beltrán Leyva. Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano.