Reanudan bloqueo en Sipe Sipe: Carretera Cochabamba-occidente está cerrada hace 3 días





19/11/2020 - 10:21:06

Cochabamba, (ABI).- El director departamental de Seguridad Ciudadana, Roger Terrazas, manifestó este jueves su extrañeza por la continuación de las movilizaciones y bloqueos en la carretera que une a Cochabamba con el occidente del país, porque las demandas de los padres de familia fueron atendidas. La vía que conecta Cochabamba con el occidente está cerrada desde hace tres días. Terrazas explicó que ayer se adjudicó a una empresa la entrega de la canasta alimentaria escolar, por lo que en el curso de las próximas horas debiera empezar su distribución. "La alcaldesa ha firmado el decreto edil de adjudicación y le han notificado para que presente documentos, por lo que no existe motivo alguno para seguir bloqueando", apuntó la autoridad. Por su parte, el Control Social de Malcorancho, Iván Arias, confirmó el bloqueo de la carretera pero desde el sector de Suticollo. "Los padres de familia desconocieron a los dirigentes y retomaron los bloqueos, porque se sienten traicionados e indignados con la actitud de las autoridades", agregó. El representante del Control Social de Sipe Sipe responsabilizó a la alcaldesa de Vinto y a sus colaboradores por las movilizaciones y bloqueos, protagonizados por padres de familia de ese municipio. "La alcaldesa vulneró los derechos de los niños, de las madres y mujeres del municipio, no hizo obras y en el caso del desayuno escolar tuvo más de tres meses para ejecutarlo y no lo hizo", denunció. Asimismo, pidió la intervención del Defensor del Pueblo para velar los intereses de los niños y proteger los derechos de las mujeres.