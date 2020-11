Pumari se aleja de Creemos y apunta a otro proyecto político





19/11/2020 - 08:34:43

Opinión.- El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, aseguró que la alianza con Creemos venció el pasado 18 de octubre y que ahora busca consolidar una estrategia nacional. Indicó que aún no piensa en las Elecciones Subnacionales. El exlíder cívico está consciente de que se debe aprender de los errores y señaló se debe pensar ahora en unificar distintas fuerzas políticas por el bien del país. Aseguró que sostiene conversaciones con distintos líderes políticos, pero no mencionó los nombres. “No se ha pensado en una candidatura al momento, el principal objetivo es unificar criterios con otros partidos. El proyecto no se trata de una persona, sino de un proyecto de país. La alianza Creemos tenía como fecha de vencimiento el 18 de octubre, una alianza solo para las elecciones nacionales”, precisó. Tras los comicios del 18 de octubre, el excívico confesó que no tuvo más contacto con Luis Fernando Camacho. “Somos parte de la propuesta a nivel nacional, no me estoy desmarcando en ningún momento, pero es necesario impulsar un proyecto a nivel nacional“, argumentó. En las elecciones del 18 de octubre, Creemos quedó en tercer lugar. Su mayor apoyo lo tuvo en Santa Cruz. En su natal Potosí, Pumari, el 21 de octubre, fue abucheado y le gritaron traidor por haber permitido que el Movimiento Al Socialismo (MAS) vuelva al gobierno. El exdirigente de Comcipo identificó a gente del exlegislador Gonzalo Barrientos quien trató de anularlo políticamente. “No fue Potosí, fueron grupos definidos políticamente”, concluyó.