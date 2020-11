Jubileo se retira del Conade y afirma que la plataforma tomó una estrategia partidaria





19/11/2020 - 08:06:26

La Razón.- La Fundación Jubileo, que había sido pieza fundamental del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), decidió retirarse de la plataforma creada por instituciones, activistas y políticos luego de las elecciones frustradas de 2019. La información fue corroborada por el director de la fundación, Juan Carlos Núñez, quien arguyó en La Razón que, ante las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, el Conade “ha tomado estrategias distintas, diferenciadas, que tienen que ver con una especie de respaldo a iniciativas políticas”. Según el titular de Jubileo, esa estrategia difiere con los objetivos que habían sustentado la creación del Conade: defensa de los derechos humanos, resguardo de la democracia y respeto de la Constitución. “Lo han dicho, tienen justa razón, podemos entender; pero institucionalmente para nosotros es comprometedor (seguir) porque estaríamos vinculándonos a posiciones político-partidarias”, explicó Núñez. Consultado sobre la decisión de Jubileo, uno de los directivos de la organización, el exdefensor del Pueblo Rolando Villena, dijo a este diario que “no se trata de una ruptura ni mucho menos”. Nos comunicaron su decisión “después de las elecciones, los resultados, incluso antes. Dijimos ‘está, bien, están en su derecho’”, contó. “Terminada esta etapa, ellos (Jubileo) están priorizando su labor. No hay que entenderlo como ruptura, sino un paréntesis para que continúen con lo suyo”, insistió Villena. Coincidió con Núñez, quien dijo que no por ello el Conade se está dividiendo “por diferencias estructurales”. “No, no; yo creo que hay que respetar lo que fue el Conade”, aclaró Núñez. El directivo aclaró que las actividades del Conade continuarán pese a esta baja, a la que se ha sumado también el exdefensor del Pueblo y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, de quien Villena confirmó que pidió “licencia indefinida” para atender su tesis de doctorado. Conade fue creada luego de las elecciones cuestionadas del 20 de octubre del año pasado. Participaron de esa iniciativa activistas de derechos humanos, exdefensores del Pueblo y políticos como Carlos Mesa, Rubén Costas, Luis Revilla y Adrián Oliva, entre otros. Su activismo se caracterizó por su oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), al que cuestionaron luego de haber presuntamente propiciado el “fraude” de 2019.