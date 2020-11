Cámara de Comercio plantea que no haya incremento salarial 2021





19/11/2020 - 07:53:36

El País.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, planteó al gobierno congelar el Salario Mínimo Nacional (SMN) y el haber básico para el siguiente año debido a la recesión económica que atraviesa el país por la crisis pandémica.Afirmó que en caso de un incremento salarial en 2021, las empresas no podrán sostener a sus trabajadores debido a que las mismas atraviesan una severa crisis económica y generaría "más desempleo" en el país." Estamos viviendo una historia económica, la más difícil de nuestro país, por lo cual tenemos una recesión económica, en esa situación el incremento laboral no corresponde", sostuvo Kempff. En abril de 2019, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno acordaron un incremento salarial de 4% al haber básico y 3% al salario mínimo. Con ello, el mínimo nacional subió de 2.060 bolivianos a 2.122 bolivianos. Kempff reiteró su pedido de flexibilización del pago del sueldo de diciembre y del aguinaldo de este año porque, debido a la crisis económica que atraviesa el país, el empresariado privado no puede cumplir esa disposición legal.La demanda del sector del empresariado fue rechazada por los mineros asalariados. El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe, dijo que ya se aplicaron contingencias para que la crisis económica no afecte a este sector. "Muy preocupados al escuchar a los empresarios privados indicando donde piden que el aguinaldo mismo se flexibilice y seguramente otras medidas de contingencias frente a esta emergencia sanitaria (...). Ya se aplicó contingencias en este caso, y seguir queriendo flexibilizar el salario, el aguinaldo no corresponde", aseguró Quispe. El dirigente minero señaló que pedirán una reunión con los empresarios para hacer conocer la postura de los trabajadores y llegar a un acuerdo frente al tema del incremento salarial. Asimismo, sostuvo que prevalecerá que se respete la estabilidad laboral. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó el martes que los empresarios privados deben cumplir con el pago del aguinaldo de este año, como manda la Ley General del Trabajo. La pasada semana, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que el Gobierno hará cumplir el pago del aguinaldo de Navidad, como establece la Ley General del Trabajo.