Ministro de Gobierno plantea crear el Defensor Policial





18/11/2020 - 21:30:07

La Paz.- El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, planteó la instauración del Defensor Policial, con el objeto de contribuir en los procesos internos de los uniformados a fin de garantizar la transparencia en la institución verde olivo. “Creo que los malos policías deben ser sancionados, no con un proceso burocrático, sino de manera inmediata y los buenos policías que son denunciados de manera irregular por revanchismo al interior de la Policía, ello no debe suceder. Creo que debemos tener una institución o una unidad imparcial que sea el Defensor Policial”, argumentó Del Castillo, citado por nota de prensa del Ministerio de Gobierno. Esta propuesta fue lanzada en una reunión en instalaciones del sistema integrado de seguridad ciudadana BOL-110. “Los exhorto para que pensemos la idea de crear el Defensor Policial, que sea una especie de un defensor que ayude con todos estos procesos, habrá que abreviar los trámites burocráticos, administrativos, y no creo (que) sólo se judicialice a la Policía, sino que en ciertos sectores se ha criminalizado a la Policía”, manifestó la autoridad. Criticó que en el pasado se hubiera utilizado a la institución del orden sancionando y castigando a sus efectivos para demostrar gestión ministerial. Con relación a las propuestas o modificación de normas de la Policía y proyectos, sostuvo que deben ser consensuados con la sociedad civil para lograr acuerdos mutuos.