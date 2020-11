Fundador de Twitter alerta de que Trump perderá su estatus especial en la red social a partir de enero





18/11/2020 - 17:42:12

Europa Press.- El fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha alertado este miércoles de que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, "perderá su estatus especial" en la red social a partir de enero, lo que lo expondría a una posible suspensión de su cuenta si infringe las normativas. Durante una comparecencia ante la Comisión Judicial del Senado, Dorsey ha señalado que el magnate neoyorquino será tratado como cualquier otro usuario de Twitter, una vez Joe Biden jure el cargo como nuevo presidente, según informaciones de la agencia Bloomberg. Trump, por ende, no podrá hacer amenazas, acosar a otros usuarios ni violar las normativas sobre copyright --tres cosas de las que suelen acusarlo--. Desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos Twitter ha publicado sus tuits con alertas o ha retirado algunos de sus videos. La cuenta, sin embargo, no ha sido suspendida por el momento. "Si una cuenta ya no es de un líder mundial la política de no suspenderla se esfuma", ha matizado. La cuenta de su hijo Donald Trump Jr., por ejemplo, fue suspendida brevemente el pasado mes de julio tras compartir un video en el que aseguraba que la hidroxicloroquina curaba la Covid-19.