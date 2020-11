Diputados del MAS declaran héroes del Estado a víctimas de los hechos violentos de 2019





18/11/2020 - 15:36:51

La Paz.- La Cámara de Diputados aprobó, este miércoles, una declaración camaral que declara héroes del Estado Plurinacional a las víctimas de los luctuosos hechos registrados durante el conflicto postelectoral de 2019. "El pleno de la Cámara de Diputados aprueba Homenaje Camaral a las víctimas de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y la ciudad de El Alto y declararlos héroes del Estado Plurinacional de Bolivia por ofrendar su vida en defensa de la democracia y el voto ciudadano", confirmó un reporte de la Cámara Baja, emitido a través de su cuenta en Twitter (@Diputados_Bol). La crisis postelectoral de octubre y noviembre de 2019 derivó en una serie de movilizaciones en distintas regiones del país, no obstante, los hechos más violentos se registraron en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), informa la ABI. Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos consideraron que la representación oficialista en la Asamblea “tiró por la borda” el esfuerzo de reconciliación y reencuentro entre bolivianos, tras aprobar el homenaje póstumo, publica Página Siete. “Estamos reunidas las bancadas de CC y Creemos, porque queremos denunciar que el MAS está tirando por la borda el esfuerzo de reconciliación y reencuentro entre bolivianos en la Asamblea. Han aplicado arbitrariamente la regla de los dos tercios para un homenaje a los hechos de violencia del año pasado”, manifestó el diputado de CC, Carlos Alarcón. Además, sostuvo que el homenaje póstumo debería ser para recordar "todas las muertes", y no sólo las de los afines al MAS. “Este homenaje no podría convertirse en una condena anticipada de completa distorsión de los hechos históricos de cómo sucedieron el año pasado. Se pidió que se hiciera un homenaje póstumo y se deberían recordar todas las muertes”, dijo Alarcón, según Página Siete.