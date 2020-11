Interpol confirma que Javier Issa salió a EEUU y activa alerta para evitar fuga de Iván Rojas





18/11/2020 - 15:18:31

La Paz, (ABI).- El director de la Interpol en Bolivia, Pablo García, confirmó que el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, salió del país rumbo a Estados Unidos (EEUU) y que se activó una alerta para evitar la fuga de Iván Rojas, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ambos implicados en el caso del robo y destrucción de la libreta militar del expresidente Evo Morales. "En el caso del coronel Iván Rojas, ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hay una alerta migratoria, significa que estén atentos, porque el funcionario policial puede abandonar el país", apuntó el jefe policial. Advirtió que si la Interpol detecta en las zonas fronterizas, por vía terrestre o las terminales aéreas a nivel nacional, la posible intención del coronel Rojas de dejar el país, inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes. "No se tiene ningún reporte que el director nacional de la FELCC haya usado rutas legales o que hubiera salido del país, tampoco quiere decir que no lo hubiera hecho por lugares no autorizados", afirmó García. Insistió en que Interpol estará atento, porque existe una "alerta migratoria por el caso de legitimación de ganancias ilícitas y una orden de aprehensión" por el supuesto robo y quema de la libreta militar del expresidente Morales. En el caso del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, García confirmó que la exautoridad, el pasado 9 de noviembre, utilizó un vuelo comercial desde La Paz hacia Viru Viru, Santa Cruz, y de esa ciudad a Miami, Estados Unidos. El director nacional de Interpol, dijo que Issa dejó el país de forma legal, porque no había hasta ese momento requerimiento alguno de aprehensión.