Rosemary Sandóval anuncia su precandidatura a la Gobernación cruceña por Demócratas





18/11/2020 - 12:11:56

Santa Cruz.- La dirigente y ex diputada de Demócratas, Rosemary Sandóval, anunció este miércoles su precandidatura a la Gobernación cruceña, argumentando que lleva 15 años acompañando al partido liderado por el gobernador Rubén Costas. “Cuando la gente te aclama (…) es gratificante. Eso le da vitalidad al partido”, destacó. Con respecto a que forma parte de la segunda precandidatura, después de Vladimir Peña, aclaró que él tiene derecho a postularse, y que dentro del partido hay por lo menos unos seis aspirantes que están en proceso de sondeo, -aunque no los citó- , todo ello dentro del ejercicio democrático. Ante una sociedad machista de los partidos, dijo que no puede quejarse que en Demócratas siempre tuvo su espacio como mujer, el cual se lo ha ganado trabajando y escuchando a la gente. “Me siento firme y feliz, en la coherencia discursiva de Rubén y de mi partido de poder postularme y llegar a las contiendas. El que salga (ganador) bienvenido porque en democracia uno se alinea, sale y pechea”, subrayó. Adelantó que en el Congreso del 15 de diciembre de Demócratas saldrán oficialmente todas las candidaturas para las elecciones subnacionales, aunque por lo menos una semana antes ya se tendrán los resultados internos de los mejores hombres y mujeres elegidos orgánicamente.