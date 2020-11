La Secretaría General de la CAN destaca consenso que promueve el nuevo presidente del Perú





18/11/2020 - 11:52:34

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, saludó la designación de Francisco Sagasti como nuevo presiente del Perú y destacó el consenso que está propiciando la nueva autoridad. Pedrada, a través de un comunicado divulgado este miércoles por la entidad regional, también destacó "el compromiso de devolverle la confianza a la ciudadanía y asegurar la estabilidad económica y el equilibrio fiscal en Perú". Además, Jorge Hernando Pedraza consideró prioridad que el gobierno del Perú garantice el normal desarrollo de las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Asimismo, el secretario general reiteró el compromiso de la CAN de continuar trabajando conjuntamente con el Perú, por el fortalecimiento de la integración andina y la reactivación post pandemia.