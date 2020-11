Presidente del Senado anticipa que si es necesario se programará el debate sobre los dos tercios





18/11/2020 - 11:28:01

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), anticipó que, de ser necesario, se programará el debate sobre la anulación del requisito de los dos tercios de votos en los reglamentos del Legislativo, para tomar una serie de decisiones. "Es un tema superado. Si hay necesidad de debatir, estamos abiertos, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y estamos sujetos a ello, a la respuesta de esta instancia judicial (...). Si no sale el resultado, en estos días veremos si es necesario que ingrese en agenda, en todo caso, estamos abiertos al diálogo", afirmó Rodríguez, durante una entrevista con El Deber Radio. El 11 de noviembre, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un recurso contra las resoluciones del Órgano Legislativo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el fin de dejar sin efecto la eliminación de los dos tercios en los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores. Entonces, el jefe de la bancada de CC por Chuquisaca, Marcelo Pedraza, solicitó al TCP que emita una señal de que es "un órgano independiente, no tiene presiones ni es sometido a injerencia". En esa línea, esa entidad debe emitir un fallo en 30 días. La acción legal fue interpuesta luego que en la anterior legislatura, el MAS -en ambas cámaras-modificó, entre el 27 y 28 de octubre, varios artículos de sus reglamentos. Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios está el ascenso en las Fuerzas Armadas (FFAA) y en la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación, entre otras.