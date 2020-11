Ministro de Educación: En 2021 no habrá una clausura anticipada del año escolar





18/11/2020 - 09:36:21

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Adrián Quelca, aseguró que en 2021 no se volverá a producir una clausura anticipada de la gestión escolar tal como ocurrió este año, por efecto de la falta de condiciones para que los estudiantes puedan llevar adelante una educación a distancia por la llegada de la pandemia del Covid-19 . "No se va volver a producir una clausura de la gestión escolar. Tenemos varias propuestas generadas por los maestros también, para que la educación pueda llegar a los lugares donde no ha podido llegar con la educación virtual", dijo la autoridad la red PAT. La gestión escolar fue clausurada por el anterior Gobierno a principios de agosto, debido a la pandemia por el Covid-19, y no se pudo mantener las clases en la modalidad a distancia por la falta de recursos y conectividades a internet, especialmente en los lugares alejados de las áreas urbanas. Quelca adelantó que en caso de continuar la pandemia por el coronavirus se diseñarán cuadernillos o cartillas educativas que priorizarán los contenidos de acuerdo con los diferentes niveles, lo que permitirá que los maestros puedan llegar a sus estudiantes "especialmente en áreas de difícil acceso y donde la conectividad es también difícil". Asimismo, reiteró su planteamiento de desarrollar clases semipresenciales con el apoyo de plataformas virtuales para el periodo escolar 2021, porque todavía persiste la pandemia del Covid-19, aunque no en los mismos niveles que en meses pasados. "Desde que hemos asumido el Ministerio de Educación hemos conformado un equipo de trabajo y por encargo del presidente Luis Arce, tenemos que priorizar el diseño de un plan que nos permita retornar a las clases de manera segura, tanto para estudiantes como para maestros", manifestó. Asimismo, adelantó que se tiene ya una propuesta que se basa en el retorno a una educación semipresencial, la que se pretende sea socializada en un encuentro programado para diciembre, en la que participen todos los actores del ámbito de la educación Además, planteó que esas clases semipresenciales consistirían que los estudiantes no asistirían todos los días, sino algunos de la semana y de manera alternada, para evitar la aglomeración de alumnos y que podría derivar en contagios masivos.