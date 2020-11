Sedes Cochabamba no registra virus Chapare desde 2014, pero hará vigilancia





18/11/2020 - 09:19:22

Los Tiempos.- Tras conocer que un equipo de investigadores de CDC de Atlanta reportó nuevos hallazgos sobre la trasmisión del virus Chapare, diagnosticado en 2004 en el trópico de Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reforzará la vigilancia en esa región, pese a que no se registran casos de la enfermedad desde hace seis años. “Es un virus transmitido por roedores principalmente, que lo tenemos como endémico en nuestro territorio. Ha sido clasificado e identificado desde 2003 en el departamento y en 2014 ha provocado cierta presentación de brotes”, dijo el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo. Mencionó que en la actualidad no existe ningún caso sospechoso y reiteró que se mantendrá la vigilancia en los municipios del trópico, porque existen antecedentes de que los brotes se originaron en esa zona. El grupo de científicos concluyó que el virus es potencialmente mortal, similar al Ébola, y puede transmitirse de persona a persona por fluidos corporales como sangre, orina, saliva y semen. Los hallazgos fueron presentados en una reunión de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical esta semana, según un artículo publicado por La Razón de España. De acuerdo a archivos de prensa, los primeros casos del virus Chapare en Bolivia se detectaron en 2000 en dos comunidades de Villa Tunari y en 2019 surgió un nuevo brote en la Paz (ver infografía). Castillo dijo que la enfermedad presenta síntomas similares a fiebre hemorrágica, por lo que la única forma de diagnosticarla es con examen de laboratorio. “Se trasmite por vía inhalatoria a partir de las heces y orina del roedor. Tiene un tiempo de incubación de 14 a 21 días, en que el cuadro clínico es fiebre acompañada por dolor y malestar general, por lo que se lo puede confundir con dengue hemorrágico”, añadió. Por su parte, el director del Sedes, Yercin Mamani, indicó que el virus fue contenido, pero que es peligroso porque no hay una cura. “A nivel del Sedes en Cochabamba, se hacen campañas de prevención. Las personas que ingresan a áreas tropicales que presentan esta sintomatología deben acudir al centro de salud más cercano. Lamentablemente, no hay una cura específica; en la mayoría de los casos la carga viral de infestación es determinante”, mencionó. Mamani dijo que los médicos están capacitados para tratar a estos pacientes, pero que no está de más trabajar con precaución. Afirmó que el laboratorio de referencia departamental no cuenta con insumos para detectar el virus, por lo que las muestras de casos sospechosos son analizado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) en La Paz o por el Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) en Santa Cruz.