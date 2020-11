Ministro de Defensa pide no satanizar a la consigna Patria o Muerte





18/11/2020 - 09:15:43

Erbol.- El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pidió este martes que no se satanice a la consigna “Patria o Muerte, Venceremos”, que fue instaurada durante el anterior Gobierno del MAS en las Fuerzas Armadas. El lema “Patria o Muerte” fue descartado durante el Gobierno transitorio, sin embargo, con el regreso del MAS al poder, ya hubo voces como la del dirigente campesino Jacinto Herrera, quien pidió reinstaurar la consigna en filas militares. El ministro Novillo señaló que a la arenga patria o muerte se la ha tergiversado, satanizado y estigmatizado, debido a clichés que “enemigos políticos” utilizaron para “engañar” al pueblo. “Nuestras Fuerzas Armadas están para defender cuando hay un ataque a la integridad de los bolivianos, están formados para dar su vida en protección de los bolivianos, por eso la consigna Patria o Muerte no se la tiene que estigmatizar, no se la tiene que satanizar”, dijo. Señaló que es hora de los encauzar la reconciliación y pidió a los medios de comunicación responsabilidad de convocar a la unidad y a vivir en paz. Consultado sobre si se debe reincorporar la consigna, el Ministro manifestó que su respuesta es positiva. “El soldado está formado y el militar está formado para dar su vida por la patria, en cualquier país, en cualquier Estado, está formado en ese entendido, por eso digo no deben satanizarlo”, recalcó. Novillo también consideró peyorativo que se considere al lema Patria o Muerte como foráneo.