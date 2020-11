Arzobispo pide que investigación de la CIDH incluya la Calancha





18/11/2020 - 08:30:55

Correo del Sur.- El presidente de la conferencia Episcopal de Boliviana (CEB) y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas considera que la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciada por el Gobierno, debe ampliarse a otros hechos como el caso de La Calancha que no mereció una investigación seria y no se dio con los responsables de las personas fallecidas y heridas. El prelado dijo que la situación de ningún fallecido en las movilizaciones y protestas en los últimos años debería quedar sin investigación y que la intervención de la CIDH debe ayudar a la demanda social de muchos años no solo de lo que pasó el último año, en 2019. “Hay cantidad de hechos que tienen que ser investigados, enumerar es mucho, conocemos todos los bolivianos, creo que reducirse solo a unos cuantos no está bien, hay que tratar de investigar todos los casos de personas fallecidas en los últimos años”, enfatizó. Se refirió al caso de La Calancha “que no se hizo una investigación seria donde se concluya y se diga exactamente quienes son los autores”, sostuvo. Aseguró que lo importante es que la investigación sea lo más oportuna posible, objetiva, transparente, de manera que se establezca los autores de estos hechos que dejaron luto y llanto en Bolivia. El Arzobispo, consultado respecto a los procesos contra autoridades y exautoridades de gobierno, lamentó que en la mayoría de los casos se inicia la investigación pero nunca se concluye, y exhortó activar con el proceso de esclarecimiento de los hechos para evitar el sufrimiento de personas y familias.