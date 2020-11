Eligen a Evo Morales como presidente del MAS-IPSP de cara a las subnacionales





17/11/2020 - 22:12:49

Cochabamba, (ABI).- Por consenso, el exmandatario Evo Morales fue elegido este martes como el nuevo presidente del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). "Primero quiero informar, por consenso, decidimos que a partir de este momento Evo asume la presidencia del MAS-IPSP", informó el propio Morales, en conferencia de prensa. Morales agradeció el recibimiento que tuvo por parte de la población, cuando volvió a Bolivia, luego de estar refugiado por alrededor de un año en Argentina, donde se mantuvo a buen resguardo tras el golpe de Estado perpetrado contra su gobierno, a finales de 2019. "Que interesante el recibimiento a Evo después de un año de refugio, me ha impresionado tanta gente, compañeros dirigentes sindicales, distintos sectores sociales, autoridades (...) prácticamente todos", expresó Morales. "El 11, un día simbólico, porque hace un año, me despiden por razones de vida como 10.000 compañeros del aeropuerto de Chimoré, ahora me reciben, como mínimo 1 millón y medio de hermanos, hermanas concentrados", ponderó el presidente del MAS-IPSP. Morales convocó para este 21 de noviembre a un ampliado nacional de emergencia del MAS-IPSP, en Cochabamba, donde se definirán las bases del partido, rumbo a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.