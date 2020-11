Cámara de Diputados reactivará análisis del caso Senkata, Sacaba y Yapacaní





17/11/2020 - 19:52:51

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), anunció este martes que se reactivará el análisis del caso Senkata, Sacaba y Yapacaní, regiones en las que se registraron hechos luctuosos durante los conflictos post-electorales de noviembre de 2019. "Mañana (por el miércoles) conformaremos la Comisión (de Constitución), Derechos Humanos en la sesión y se reactivará todo lo que corresponde para hacer justicia a todos los caídos de los hechos de Sacaba y Senkata, y no solo eso, talvez hubo otras (muertes) más, vamos a pedir justicia", afirmó Mamani. El diputado señaló que la decisión responde a una petición de las víctimas de esos hechos. "No vamos a hacer persecución política, eso ya está descartado. Pero lo que no vamos a permitir es que se haya vulnerado los derechos y que se haya cometido estos errores", agregó la autoridad legislativa. El 29 de octubre, la Asamblea Legislativa determinó sugerir un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez y 11 de sus exministros por los hechos luctuosos en Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y Yapacaní (Santa Cruz). En ese marco, la entonces presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), afirmó que la decisión sobre este proceso será definida por la siguiente legislatura. Copa afirmó que la comisión mixta especial que investigó estos hechos sugirió, a través de un informe, el inicio de un juicio de responsabilidades, que fue aprobado por el Legislativo. La legisladora explicó que para determinar un juicio de responsabilidades, se requiere el apoyo de dos tercios del pleno del Legislativo para proceder a este acto, según la Ley de la Asamblea que norma el juzgamiento del Presidente o Vicepresidente. Al respecto, la expresidenta Añez pidió una investigación con imparcialidad y veedores internacionales para los juicios iniciados por el Gobierno. "El pueblo boliviano sabe que cualquier juicio que inicie el MAS o su sistema judicial, no es un juicio independiente. Pido investigación imparcial y con observadores internacionales. Lo demás, es poco serio y poco respetuoso con Bolivia y con la ley", escribió la exautoridad, en su cuenta de Twitter (@JeanineAnez). El 23 de noviembre, llegará al país una comitiva de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar las investigaciones sobre los hechos luctuosos registrados en noviembre de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la comitiva, que estará liderada por su presidente, Joel Hernández, investigará los sucesos de octubre y noviembre del año pasado y emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General, para que inicie las acciones correspondientes sobre los responsables de esos hechos. En ese sentido, la diputada Betty Yañíquez afirmó que los expertos deben establecer la verdad sobre esos hechos luctuosos con total transparencia. "La misión tiene que establecer una verdad de los hechos y con absoluta transparencia, es el trabajo que van a realizar. Tienen un objetivo que cumplirán a cabalidad", aseveró la legisladora.