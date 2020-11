El exministro Arias anuncia que será candidato a alcalde de La Paz con la agrupación ciudadana de Rafael Quispe





17/11/2020 - 15:27:12

La Paz, (ABI).- El exministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció este martes su candidatura a la Alcaldía de La Paz y afirmó que buscará la unidad para conformar una alianza, con miras a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. "Este Negro Arias quiere trabajar por la unidad, porque si algo se debe aprender del anterior proceso electoral es que como dije: o no uníamos o nos hundíamos y nos hundimos. Hoy la dispersión es nuestra perdición. Quiero trabajar porque no cometamos errores y porque quiero ser un Alcalde para todos", aseguró Arias, durante una conferencia de prensa. Arias presentó su postulación acompañado de su familia y algunos de sus colaboradores, como el exviceministro de Urbanismo, Vladimir Ameller, el exasesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, entre otros. La autoridad explicó que para su postulación, inicialmente, suscribió un acuerdo con la agrupación ciudadana Somos Pueblo, de Rafael Quispe. El 11 de noviembre, el líder de Sol.bo, Luis Revilla, dijo que sostuvo conversaciones con distintas fuerzas políticas, como CC, Unidad Nacional (UN) y otros líderes políticos como Juan del Granado, Rafael Quispe y el miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, con quienes se vio la necesidad de trabajar en una "gran articulación" en beneficio de La Paz. En tanto, Revilla mencionó que si bien aún no ha conversado con el exministro de Obras Públicas, se lo convocará para tratar la propuesta. Al respecto, Arias afirmó no recibió ninguna llamada de Revilla y que más bien él se contactó con la autoridad, pero que aún no obtuvo ninguna respuesta. "Tenemos que unirnos y vuelvo a señalar que la dispersión del voto es nuestra perdición y La Paz necesita un Alcalde para todos. (...) Nosotros pensamos que debe haber una candidatura que unifique a todos los partidos y que represente el sentir de la ciudad", dijo.