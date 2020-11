Ministro de Educación plantea clases semipresenciales para el período escolar 2021





17/11/2020 - 12:26:15

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Adrián Quelca, planteó este martes desarrollar clases semipresenciales con el apoyo de plataformas virtuales para el periodo escolar 2021, porque todavía persiste la pandemia del COVID-19, aunque no en los mismos niveles que en meses pasados. La autoridad, en entrevista con Unitel, dijo que un equipo de esa cartera de Estado ya trabajó en una propuesta base para garantizar el derecho a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, que deberá ser socializada. "La propuesta pasa por utilizar la educación virtual como medio complementario. Consideramos que, si establecemos acuerdos adecuados con las gobernaciones y municipios, vamos a poder contar con espacios o aulas unidades educativas con medidas de bioseguridad que nos permitirían quizás no en el corto plazo, sino quizás en el primer trimestre, desarrollar las clases semipresenciales complementado con las clases virtuales, a través de las diferentes plataformas", afirmó. En ese sentido, Quelca agregó que el Ministerio de Educación ahora está con la idea de convocar en el corto plazo a un encuentro pedagógico para hacer conocer la propuesta del Gobierno y también recoger los planteamientos de los maestros, padres de familia, estudiantes, Iglesia Católica e incluso de la universidad. "Hemos calculado los tiempos y consideramos que este encuentro debería realizarse antes de la primera quincena de diciembre, (...) porque tenemos que consensuar, no queda otro camino. El Ministerio de Educación tiene esa obligación y si logramos eso, pues vamos a arrancar sin mayores dificultades la gestión siguiente, (porque) reitero que la proyección es desarrollar clases semipresenciales con el apoyo de las plataformas virtuales", puntualizó.