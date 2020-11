Luis Almagro revela la estrategia que usó para concretar la salida de Evo Morales en 2019





17/11/2020 - 09:19:46

Hoybolivia.- Una estrategia iniciada el año 2017, luego del referéndum que Evo Morales perdió para postularse a otra reelección y las irregularidades detectadas en las elecciones de 2019, fue el principio de la salida del entonces presidente de Bolivia. El estratega: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos y otros inéditos detalles están contemplados en el libro que este martes será puesto en librerías de Uruguay y que titula: Luis Almagro no pide perdón, que viene a ser el resultado de más de 100 entrevistas que dibujan la trayectoria del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 20 horas de conversación con el protagonista del libro y un año y medio de trabajo de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich. En el adelanto de este libro al que accedió el periódico uruguayo La Diaria, los autores repasan distintos hechos políticos y ponen sobre la mesa nueva información sobre el rol que ha jugado Almagro en el organismo. Muestran, además, por qué es concebido al mismo tiempo como “un traidor” y “un abogado defensor aferrado a los principios”, un “hombre veleta y un ser apegado de forma coherente a sus valores” y también dan un adelanto sobre sus próximos movimientos en la arena política local. Este martes, el libro editado por la editorial Planeta, estará disponible en librerías. El rol de Almagro en la caída de Evo Morales En lo que respecta a Bolivia, Luis Almagro, reconoció haber avalado la candidatura del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, en mayo del 2019, con el único objetivo de ganar su confianza y presionarlo para que una Misión Electoral del organismo observara los comicios que se celebrarían en octubre de ese año. “En la caída de Evo Morales, después de 14 años al frente del gobierno de Bolivia, hubo una responsabilidad mayúscula de Luis Almagro, que lo admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber podido contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal”. Así comienza el capítulo “El presidente de la OEA”, en el que Almagro cuenta sin ningún reparo cuál fue su estrategia y su rol en la salida del gobierno de Morales, según revela La Diaria. Había irregularidades en las elecciones Almagro advirtió que la Misión de Observación Electoral de la OEA había constatado irregularidades en el conteo de votos y que podía haber fraude electoral. Ante esto, ordenó una nueva auditoría. Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, afirmó en el libro que “aparecieron servidores ocultos que alimentaban de votos el conteo y que básicamente redireccionaban los votos que llegaban desde Argentina, que son unos cuantos. Hubo muchas falsificaciones de actas y hubo sustituciones de actos. Pero lo más grave era lo de los servidores ocultos, porque con eso la elección dejaba de tener algún sentido. Y ahí la OEA sí jugó un rol”. Los autores muestran que el rol de Almagro en la salida de Morales formó parte de una estrategia premeditada, que arrancó en 2017. Ese año, tras el rechazo de los bolivianos en el referéndum para reformar la Constitución para que Morales pudiese ser reelecto, Almagro le pidió al presidente de Bolivia que acatara el resultado. Al año siguiente, Almagro cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia que daba luz verde a Morales para presentarse como candidato. Sin embargo, en 2019, Almagro viajó a Bolivia y respaldó la candidatura de Morales y dijo que era “discriminatorio” no aceptar la posibilidad de que pudiera presentarse como candidato. Según confiesa en el libro, el apoyo a Morales fue para ganar su confianza y que este habilitara a la OEA a observar las elecciones. Según contó Almagro, en un encuentro previo en Nueva York, un año antes de las elecciones, le planteó a Morales tres condiciones: “Tenés que invitarnos para observar. No podés matar a nadie en una manifestación, en ninguna protesta. No podés meter un solo preso político ni inhabilitarme ningún candidato. Y no podés robarte ni un voto. Esas son las tres condiciones mías”. La estrategia: ganarse la confianza de Evo El pasaje del libro en el que Ferreira y Natalevich dialogan con Almagro para comprender su participación en el proceso boliviano vale la pena leerlo completo.

Aquí un fragmento: ¿Por qué usted avaló la candidatura de Morales en mayo del 2019? La OEA tenía que estar en la elección en Bolivia. Si no estábamos en la elección en Bolivia... [niega con la cabeza y hace silencio] se iba a complicar mucho. Se iba a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo íbamos a estar corriendo de atrás todo el tiempo. Si se robaba la elección, si había fraude electoral... [tira la lapicera al escritorio]. Nosotros habíamos observado el referéndum, fuimos, hubo una misión de observación electoral. A mí me constaban los problemas que tuvo esa MOE (Misión de Observación Electoral) durante el proceso. Y lo que demoró el gobierno en admitir la derrota de ese referéndum y el papel que habíamos jugado nosotros para que admitiera la derrota. Entonces si no estábamos, esto iba a estar muy complicado, muy complicado. Había que estar y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos. Y lo hice. ¿Fue para ganarse la confianza? En esa visita firmamos la Misión de Observación Electoral. Y para mí eso era todo. Ahí abríamos dos posibilidades y cerrábamos una. Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición boliviana ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección. Ese era el esquema. Yo esperaba que no llegáramos a la tercera opción. Para mí era la segunda opción. Era que Evo perdía en segunda vuelta. Cuando veías los votos del referéndum, era lo que iba a pasar en la elección y era lo que Evo sabía también. Evo sabía que perdía en segunda vuelta y por eso hace esa movida absolutamente destemplada [de querer] quedarse con todo en primera vuelta, un disparate total. Pero yo tenía que tener esa posibilidad de evitar eso, si pasaba. La lógica era la segunda. Después te preocupás un poco cuando empieza a dividirse la oposición [se ríe], pero ni así. Al final cerró. Se dieron cuenta y hubo mucho voto cruzado en Santa Cruz. Y ahí se le terminó la posibilidad a Evo. Este lunes, en su cuenta de Twitter, Almagro rechazó "absolutamente" que el organismo "operara políticamente" en Bolivia. "Nuestro único trabajo en el proceso electoral boliviano de 2019 fue asegurar la presencia de la Misión de Observación Electoral para que se respetara el resultado expresado en las urnas, aun cuando ello implicara legitimar la reelección del candidato Evo Morales, luego de haber perdido el referéndum de reforma constitucional", escribió.