Biden advierte de que morirá más gente por el coronavirus si Trump sigue bloqueando la transición





16/11/2020 - 18:54:21

Europa Press.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este lunes de que podría haber más muertos debido al coronavirus si el presidente saliente, Donald Trump, sigue bloqueando la transición, en particular en lo que se refiere a la coordinación del plan de vacunación. "Morirá más gente si no nos coordinamos", ha afirmado Biden al ser interrogado por la prensa sobre las consecuencias del bloqueo de Trump. "¿Cómo vacunamos a más de 300 millones de estadounidenses? ¿Cuál es el plan? Es una tarea muy, muy, muy grande hacerlo", ha argumentado durante un acto centrado en su programa económico celebrado en Wilmington, Delaware. "Si tenemos que esperar hasta el 20 de enero para empezar a planificar tendremos más de un mes de retraso (...), así que es importante que se haga, que haya una coordinación ya o lo antes que podamos conseguirla", ha indicado. "Espero que el presidente esté levemente más lúcido antes de que lleguemos al 20 de enero", ha remachado, según recoge la cadena de televisión CNN. Además, Biden ha destacado la "muy buena noticia" de que las vacunas de dos empresas, Moderna y Pfizer, hayan demostrado una eficacia de "más del 90 por ciento" en los ensayos, aunque ha advertido que "conseguir la vacuna y la vacunación son dos cosas distintas". Biden ha explicado que este mismo lunes ha hablado con dirigentes empresariales que coinciden en que cuanto antes el nuevo equipo presidencial tenga acceso al plan de distribución y vacunación de Trump, "antes avanzará suavemente esta transición". En el ámbito meramente económico, tema central del acto de Biden, el presidente electo ha señalado que "es el momento de recompensar el trabajo, no solo la riqueza". "Vamos a tener una estructura fiscal justa que garantice que los más ricos y las empresas paguen lo justo", ha afirmado. El plan económico de Biden servirá para crear "millones de empleos dentro de convenio y bien pagados" en la industria manufacturera o el sector tecnológico. "Desde coches a nuestras reservas, vamos a comprar estadounidense. Ningún contrato público se otorgará a empresas que no fabriquen aquí en Estados Unidos", ha advertido. Biden ha reconocido el impacto económico del coronavirus y ha señalado que se trata de una oportunidad para que el país "salga reforzado" y "más resistente" de lo que era antes de la llegada de la epidemia.