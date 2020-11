Futpoch: Dirigentes decidirán si dejan a candidatos ingresar al área rural





16/11/2020 - 18:44:05

Sucre, (ABI).- El vocero de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Said Cabrita, informó este lunes que se resolvió que serán los dirigentes de las subcentralías y centralías, quienes definan el ingreso o no de partidos políticos a las comunidades del área rural, para realizar campaña política rumbo a las subnacionales. "Los dirigentes decidirán si otros partidos entran a hacer campaña o si no entran", dijo Cabrita a los periodistas. "Muchos dicen que vivimos en una dictadura sindical, pero somos respetuosos de la decisión de la mayoría", añadió. Entre otras de las decisiones asumidas, está la petición a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que elabore un proyecto de Ley que garantice "la gestión compartida con autoridades electas, titulares y suplentes". También dijo que están "tratando de purgar a sus autoridades" para que sea nueva gente, estructuras y líderes quienes tengan oportunidad de ocupar cargos y no así aquellos que ya fueron autoridades en los niveles central, departamental y municipal. Informó que varios precandidatos esperaban que se oficialicen sus candidaturas en la reunión en Icla; sin embargo, les dieron la tarea de hacer llegar sus propuestas de gestión a las subcentralías.