El Congreso de Perú no alcanza un acuerdo para elegir al sustituto de Manuel Merino





16/11/2020 - 08:23:46

Europa Press.- El Congreso de Perú no ha alcanzado un acuerdo para elegir al sustituto del expresidente Manuel Merino, después de que la lista de candidatos a la Mesa Directiva, encabezada por la diputada del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, no haya logrado los 60 apoyos necesarios en un pleno extraordinario celebrado este domingo. La lista de Santisteban, que en caso de haber sido aprobada habría ejercido de presidenta interina hasta el próximo 11 de abril, fecha de las elecciones, era la única que se había presentado después de varias horas de debate. Santisteban, que ha obtenido 42 votos, 52 en contra y 25 abstenciones, necesitaba 60 apoyos, después de que hayan estado presentes 119 diputados de los 130 que conforman el Congreso. La Mesa Directiva estaba encabezada Santisteban, quien habría ejercido como presidenta interina, mientras que Francisco Sagasti, del conservador Partido Morado, sería el primer vicepresidente; Luis Roel Alva, de Acción Popular, como segundo vicepresidente; mientras que en la tercera estaría al frente Yessica Apaza Quispe, de Unión por el Perú. La que fuera la última ministra de Economía durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra, María Antonieta Alva, ha lamentando que el Congreso, que "tenía en sus manos la ruta de solución a esta crisis política, que ellos generaron", no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo. "Le han vuelto a dar la espalda al país. Fueron incapaces de construir consensos (...) están tirando a Perú por la borda.¡Irresponsables!", ha escrito en su cuenta de Twitter. Finalmente, y ante la falta de consenso evidenciado en la última sesión del domingo, este lunes a partir de las 14:00 horas tendrá lugar una nueva votación, tal y como confirmó horas después Santisteban, quien ejerce de presidenta interina del Congreso. EL PARTIDO MORADO NO CONFÍA EN QUE "LOS GOLPISTAS" AVALEN SU CANDIDATURA A la espera de nuevas listas, la del Partido Morado ha sido ya anunciada por su líder, Julio Guzmán, tras haberla presentado ante la Oficialía Mayor del Parlamento la pasada la media noche. La candidatura de la Mesa Directiva está encabezada por el diputado Francisco Sagasti, quien acudía como primer vicepresidente en anterior propuesta fallida que lideraba Santisteban. "Dudo de que esta fórmula que vamos a presentar sea aprobada, porque estamos tratando con golpistas, mentirosos, hipócritas, y lamentablemente no creo que vaya a prosperar", ha manifestado Guzmán, quien ha reservado las tres vicepresidencias para diputados del partido, ha informado la cadena peruana RPP. La dimisión de Merino se produjo en medio de intensas protestas en todo el país desde el pasado lunes, cuando Vizcarra fue destituido por el Congreso y un día después de que la represión policial contra los manifestantes provocara dos muertos y casi un centenar de heridos.