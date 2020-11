Bobaryn: Exautoridades del Ministerio de la Presidencia no entregaron informes solicitados





15/11/2020 - 22:29:00

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, lamentó este domingo que las exautoridades del Ministerio de la Presidencia del gobierno transitorio de Jeanine Áñez no hayan entregado los requerimientos solicitados para conocer las condiciones en las que dejaron esa cartera de Estado. Ante la falta de esa documentación, los viceministerios que ya cuentan con autoridades designadas, elaborarán informes para hacerle conocer al presidente Luis Arce y se asuman decisiones concretas con relación a las "áreas sensibles del Ministerio de la Presidencia". "Entregamos un requerimiento, información escrita, que lamentablemente al día de hoy no ha sido respondido. En ese entendido, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), cada uno de los viceministerios, ahora ya con autoridades designadas, podamos elaborar estos informes, podamos de alguna manera sistematizar esa información y en el trascurso de las próximas horas se eleve un informe completo al hermano Luis Arce", informó Bobaryn a radio Panamericana. El 6 de noviembre, la comisión de transición del MAS, que recabó los informes de los ministerios de Estado para realizar el traspaso de los despachos, detectó cinco anomalías en la entrega de documentación de la gestión del anterior gobierno de Jeanine Áñez. El entonces jefe de la Comisión de Transición, Wilfredo Chávez, en su informe preliminar, detalló que en los ministerios de Salud, Economía, Hidrocarburos y Obras Públicas, se detectaron al menos cinco irregularidades, por lo que el representante calificó como "un gobierno del desastre y de robo". Bobaryn, también anunció que, tras asumir el cargo de Viceministro de Coordinación y Gestión gubernamental, durante la siguiente semana se reunirá con los presidentes de Cámara de diputados, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani, para compatibilizar agendas y priorizar el trabajo legislativo. Además, pidió a los sectores sociales que son parte del "proceso de cambio" a tener paciencia en sus aspiraciones y hacer valer su voz como pueblo, pero, explicó, que el gobierno recién está en etapa de estructuración. "Lo único que puedo hacer es llamar a la calma, a la tranquilidad a nuestros hermanos, nosotros estamos viendo las maneras idóneas institucionales democráticas legales para poder hacer valer también sus intereses, para hacer valer la voz del pueblo y creo que eso es lo que corresponde".