Presentan más de 100 sarcófagos intactos en Egipto de más de 2.500 años





15/11/2020 - 11:55:20

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó este sábado el hallazgo de más de 100 sarcófagos intactos en Saqqara, la antigua necrópolis de Menfis, situada a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo. Los restos forman parte del "mayor descubrimiento arqueológico" de 2020, información que las autoridades locales adelantaron el miércoles. El Ministerio detalló que también se encontraron momias y "40 impresionantes estatuas" en tres pozos diferentes del área a 12 metros de profundidad. "Saqqara está llena de descubrimientos y esto es solo el principio", aseguró el organismo en Facebook. Los ataúdes, finamente pintados, tienen unos 2.500 años de antigüedad, están sellados y muy bien conservados. Según los expertos, habrían pertenecido a funcionarios imperiales de alto nivel y a sacerdotes de la dinastía XXVI, vigente entre los años 664 y 525 a. C. Además, según el testimonio del secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, los arqueólogos encontraron "pozos llenos de ataúdes, bien dorados, bien pintados, bien decorados", y se espera hallar más rastros, informa RT. "Las excavaciones aún están en curso. Siempre que vaciamos un pozo de enterramiento de sarcófagos, encontramos una entrada a otro", declaró el ministro de Antigüedades y Turismo Khaled al-Anani,y aseguró que el reciente descubrimiento "es un tesoro". Por otra parte, el alto funcionario considera que la gran cantidad de hallazgos en 2020 en la necrópolis se debe a los extensos trabajos de excavación que se han llevado a cabo los últimos años. Finalmente, anticipó que revelarán otro descubrimiento antes de terminar el año. Hallazgos de este año El pasado 19 de septiembre se anunció el descubrimiento de 27 sarcófagos de más de dos milenios de antigüedad en el mismo emplazamiento, que se ha convertido en un sitio de gran interés arqueológico. Días después se halló una estatua de bronce con incrustaciones de piedras preciosas del dios Nefertum. En octubre se desenterraron 59 sarcófagos con momias que corresponderían al Período Tardío Faraónico (664-525 a. C.). En el mismo mes, los expertos también hallaronmás de ochenta sarcófagos de madera sellados. El sitio de Saqqara alberga al menos 11 pirámides, incluida la escalonada de Zoser, junto con cientos de tumbas de funcionarios antiguos y otros yacimientos que datan desde la Primera Dinastía (2920 a. C. - 2770 a. C.) hasta el período copto (395 - 642).