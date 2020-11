Destacada viróloga alemana: Los picos de la pandemia en Europa seguirán en aumento





15/11/2020 - 10:08:50

RT.-Una de las virólogas más importantes de Europa, la directora del Instituto de Virología Médica de la Clínica Universitaria de Frankfurt (Alemania), Sandra Ciesek, sostiene en una entrevista con la revista XL Semanal que los picos actuales de la pandemia de coronavirus en Europa seguirán produciéndose en las próximas semanas. "Hay que contar con que ese aumento [de los casos de coronavirus] continúe", afirma. La razón de esto es que la gente pasa más tiempo en lugares cerrados en esta época del año, por lo que es importante "evitar las actividades de ocio que puedan dar lugar a contagios masivos". En la entrevista, Ciesek ofreció también su punto de vista sobre algunas de las restricciones impuestas por la pandemia. Según ella, el cierre de los colegios "hoy se valoraría de otra manera", ya que debe tenerse en cuenta la salud, la educación, pero también el factor de la posible violencia en las familias. Con todos estos factores sobre la mesa, la investigadora alemana sugiere diseñar una "estrategia equilibrada" en la lucha contra el virus. La científica está segura de que el covid-19 es más peligroso que la gripe, si bien reconoce que la ciencia todavía no tiene las respuestas sobre varios asuntos relacionados con el coronavirus, como, por ejemplo, las secuelas a largo plazo que deja. En este sentido, la ciencia aún no sabe si estas secuelas las provoca realmente el covid-19 o se trata de la reacción inmunitaria del cuerpo. "Le tengo respeto [al coronavirus]. No me gustaría pasarlo, en absoluto", admite Ciesek, quien sitúa la necesidad de una vacuna y de un fármaco antiviral como claves de la lucha contra el coronavirus.