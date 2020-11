Bukele: El Salvador no reconoce al Gobierno golpista de Merino





15/11/2020 - 09:11:18

RT.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter sobre la crisis política que vive Perú, proclamando que su país "no reconoce al Gobierno golpista" de Manuel Merino. "En Perú, el Congreso destituyó al Presidente y en su lugar nombró a un empresario como presidente interino. El pueblo en las calles, están haciendo a todo el Gobierno golpista renunciar, uno por uno", escribió el mandatario, que ha enviado un mensaje de apoyo a los peruanos: "¡Fuerza, Perú!".



"Esperamos que se reconozca el clamor del pueblo peruano" La Presidencia salvadoreña también ha publicado un comunicado en el que "rechaza el Golpe de Estado sucedido en Perú" y afirma no reconocer al Gobierno "ilegítimo" de Merino, mientras reitera su apoyo al pueblo peruano, que "ha salido a las calles a defender su democracia y exigir la salida de los golpistas". La Administración, además, "repudia de manera contundente la maniobra de las fuerzas políticas presentes en el Órgano Legislativo peruano", a quienes acusa de vulnerar el estado de derecho en ese país y de expulsar "ilegalmente" a un presidente "constitucional y legítimo". "Esperamos que las demás instituciones peruanas reconozcan el clamor del pueblo peruano y respeten la Democracia, que es el sistema en donde el poder último reside en el pueblo y no en las élites", concluye el comunicado. Las declaraciones llegan en el sexto día de protestas contra la destitución del expresidente Martín Vizcarra, en el transcurso de las cuales se registraron dos muertes por "uso indiscriminado" de bombas lacrimógenas y perdigones de la Policía. Tras conocerse la primera muerte, políticos de diferentes partidos se pronunciaron para exigir la salida de Manuel Merino. Luis Valdez Farías, vicepresidente del Congreso y actual presidente en funciones del Congreso de Perú, también ha instado al recién nombrado presidente a renunciar de inmediato al cargo que asumió hace cinco días. En medio del caos que afronta la nación sudamericana, varios altos funcionarios han presentado ya su renuncia.