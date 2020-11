Evo Morales tiene oficina en la sede cocalera del Chapare y una guardia sindical para su seguridad personal





15/11/2020 - 08:41:43

Página Siete.- Ha llegado hace cuatro días al Chapare y desde entonces es centro de atención de la zona cocalera. Evo Morales Ayma cuenta con su propia guardia sindical y ha instalado su oficina en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, en Lauka Ñ. Mientras en su chaco ubicado en Villa 14 se construyen criaderos de peces. El expresidente ha anunciado en reiteradas oportunidades que su plan es dedicarse a trabajar la tierra en su chaco. Ese terreno -rodeado de plantaciones frutales y piscinas piscícolas con una choza de palmera y madera de mara- está en Villa 14, entre los municipios de Villa Tunari y Chimoré. Poco antes de volver de Argentina al Chapare del que se fue, tras su renuncia el 10 de noviembre de 2019, Morales dijo que se dedicará a la crianza de peces tambaquí en su chaco. Al expresidente le correspondía una renta vitalicia; pero él renunció a ella por lo que debe generar ingresos. Pero estos días, aparentemente, no ha tenido tiempo para ocuparse de los peces. Su agenda de reuniones y otras actividades comienza en la madrugada y concluye tarde en la noche, tal como cuando era jefe de Estado. “¡Señor presidente, señor presidente!”, le grita más de una persona cuando lo ve e intenta obtener una selfie a su lado. Es que para muchos en el Chapare, Morales sigue siendo el mandatario, pese a que renunció y se autoexilió en México y Argentina. Cuando camina por las calles de Lauka Ñ va acompañado de guardias sindicales. El día de su llegada, había más de 200 jóvenes elegidos por sus federaciones, con chalecos y macanas, vigilando por la seguridad de Evo. “No hay confianza en los militares ni en la Policía. Es un trabajo sindical el que realizamos, no es la primera vez que realizamos este tipo de trabajo. Estamos a cargo de la seguridad de todo, incluso del nuestro expresidente y de toda la gente”, dijo Salomón Aquispe, a cargo de la seguridad de palco, el 11 de noviembre. Estratégica sede cocalera La sede de la Coordinadora está situada en la localidad de Lauka Ñ -a 172 kilómetros de Cochabamba- en el municipio de Shinahota en el Chapare. Lauca Ñ es considerado como el centro histórico del movimiento cocalero. A lado de la infraestructura funciona la radioemisora Kausachun Coca. La sede cocalera fue construida para la realización de ampliados y reuniones de los sindicatos y movimientos sociales. En esos ambientes -donde el calor supera los 35 grados centígrados- priman los colores azul y blanco, característicos del Movimiento Al Socialismo. En la sala principal de reuniones y ampliados, justo al centro de una pared pintada de azul, una inscripción con letras plateadas dice “Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico”. Sobre esas cartel hay un cuadro enmarcado, donde se ve a Evo Morales vestido con traje formal, luce la banda y la medalla presidencial. Se conoce extraoficialmente que estos días Morales está instalado temporalmente en un hotel cuatro estrellas de Villa Tunari. Permanece allí pocas horas pues las más está en la Coordinadora donde se ha instalado la oficina-centro de operaciones con ambientes de descanso para el exmandatario. “En la sede son puras oficinas y salas de reuniones. Allí está la oficina de la radio Kausachun Coca. No construyeron un departamento para que alguien pueda vivir ahí. Es que eso no se pensó en un principio”, dijo un dirigente del MAS. Muchos de sus partidarios dudan que Morales deje ese sitio estratégico por su chaco que está más alejado del corazón chapareño . “Él es dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Él va a dirigir y trabajar desde ahí, esa es la oficina de las Seis Federaciones”, afirmó Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP. Con prisa y sin pausa Desde el día siguiente a su llegada a Chimoré, Morales participó en decenas de reuniones con organizaciones sociales y delegaciones internacionales además de otras actividades. Sus jornadas comenzaron a las 5:00 y acabaron pasadas las 23:00. “Ahora con más experiencia quiero compartir mi lucha sindical como dirigente, compartir mi experiencia de gestión del Estado Plurinacional como expresidente. Anoche ya estaba en un taller con jóvenes. Esa va a ser mi tarea”, dijo Morales a BBC. García aseguró que las organizaciones pidieron a Evo que capacite a nuevos líderes. Esa función no será remunerada, pero tendrá viáticos. “Cuando uno está cumpliendo la labor dirigencial es ad honorem. Es con los aportes de los hermanos que producen coca, por eso uno no tiene sueldo, pero hay recursos para que se movilice como para gasolina y sus viáticos”, sostuvo. Entre las funciones de Morales, como presidente de la Seis Federaciones y del Instrumento Político, están “visitar los departamentos, participar de reuniones, formar jóvenes y nuevos líderes”, puntualizó García. 200 guardias sindicales para Evo Los cocaleros temen por la seguridad de Evo Morales. Por ello, encomendaron el resguardo del exmandatario a una guardia sindical organizada por las Seis Federaciones.

Guardia sindical cocalera en Chimoré, el jueves. “No esperamos que ponga orden la fuerza pública. Nosotros podemos asumir esa seguridad y lo hemos demostrado. Hombres y mujeres, en todo el recorrido que hizo la caravana, han acompañado la seguridad sindical con disciplina, educación y humildad. Así vamos a cuidar la vida de nuestro líder y lo vamos a acompañar en todos los eventos nacionales e internacionales”, declaró Juanita Ancieta, secretaria de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP, a Kausachun Coca. La policía sindical surgió tras los conflictos postelectorales de 2019. Estuvo en el acto de recibimiento a Morales, el jueves. Vestían polera blanca, pantalón negro, botas, chalecos antibalas y macanas. Son más de 200 hombres y mujeres elegidos por sus federaciones. “No hay confianza en militares ni policías. Nosotros estamos a cargo de la seguridad del expresidente”, dijo Salomón Aquispe.