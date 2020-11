Alguna gente del gobierno se infló como empanada de api: Exviceministro Mendoza





15/11/2020 - 06:48:29

La Paz.- El exviceministro de Defensa del Consumidor Guillermo Mendoza observa que algunas nuevas autoridades del gobierno se inflaron como "empanada de api” en referencia a un supuesto poder desmesurado que les impide abrirse al resto de la sociedad. Manifestó que ha buscado al nuevo ministro de Justicia Iván Lima para compartir un informe de lo que hizo en defensa del usuario y el consumidor cuando era viceministro, pero que “su coordinadora o ayudante hasta el día de hoy no me ha devuelto la llamada. Es que cuando hay poder circunstancial, da muyu-muyu, la gente empieza a marearse y te inflas como empanada de api”, informa la Red Erbol. Mendoza fue viceministro de Defensa del Consumidor durante la gestión de Evo Morales y asume una línea de pacificación y diálogo, descartando la confrontación. Recomendó bajar el tono y que los actores sociales entiendan que seguir con la beligerancia eterna, puede generar un desencuentro; a las nuevas autoridades entender que hay gente formada que puede desenvolverse tanto en las provincias como en las grandes ciudades. El cargo de Viceministro de Defensa del Consumidor fue encomendado recientemente al exconcejal paceño Jorge Silva que fue escogido para el equipo de colaboradores del actual ministro de Justicia. Mendoza fue candidato a alcalde de La Paz por el MAS en las elecciones de 2015, no logró el triunfo electoral y el 23 de septiembre del mismo año juró como viceministro durante la gestión de Virginia Velasco, actual senadora por el partido azul.